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Президент Египта отправился в Россию на празднование 80-летия Победы - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Президент Египта отправился в Россию на празднование 80-летия Победы
Президент Египта отправился в Россию на празднование 80-летия Победы - 08.05.2025, ПРАЙМ
Президент Египта отправился в Россию на празднование 80-летия Победы
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправился в Москву для участия в празднованиях Дня Победы, сообщила канцелярия египетского лидера. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T09:56+0300
2025-05-08T09:56+0300
политика
россия
египет
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
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КАИР, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправился в Москву для участия в празднованиях Дня Победы, сообщила канцелярия египетского лидера. "Президент Абдель Фаттах ас-Сиси покинул сегодня столицу Греции Афины по окончании своего официального визита в Грецию, направившись в российскую столицу Москву для участия в празднованиях Дня Победы 9 мая", - говорится в заявлении канцелярии президента Египта Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси проведут двустороннюю встречу в Москве 9 мая, обсудят в ходе переговоров ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество.
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россия, египет, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин
09:56 08.05.2025
 
Президент Египта отправился в Россию на празднование 80-летия Победы

Президент Египта ас-Сиси отправился в Москву для участия в праздновании Дня Победы

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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КАИР, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправился в Москву для участия в празднованиях Дня Победы, сообщила канцелярия египетского лидера.
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси покинул сегодня столицу Греции Афины по окончании своего официального визита в Грецию, направившись в российскую столицу Москву для участия в празднованиях Дня Победы 9 мая", - говорится в заявлении канцелярии президента Египта
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси проведут двустороннюю встречу в Москве 9 мая, обсудят в ходе переговоров ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
Президент Эфиопии прилетел в Россию на празднование 80-летия Победы
08:37
 
ПолитикаРОССИЯЕГИПЕТАбдель Фаттах ас-СисиВладимир Путин
 
 
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