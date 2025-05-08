https://1prime.ru/20250508/egipet-857389301.html
Президент Египта отправился в Россию на празднование 80-летия Победы
Президент Египта отправился в Россию на празднование 80-летия Победы - 08.05.2025, ПРАЙМ
Президент Египта отправился в Россию на празднование 80-летия Победы
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправился в Москву для участия в празднованиях Дня Победы, сообщила канцелярия египетского лидера. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T09:56+0300
2025-05-08T09:56+0300
2025-05-08T09:56+0300
политика
россия
египет
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83978/19/839781919_0:181:2596:1641_1920x0_80_0_0_dcf0880ed11132cfa65108dca8118454.jpg
КАИР, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправился в Москву для участия в празднованиях Дня Победы, сообщила канцелярия египетского лидера. "Президент Абдель Фаттах ас-Сиси покинул сегодня столицу Греции Афины по окончании своего официального визита в Грецию, направившись в российскую столицу Москву для участия в празднованиях Дня Победы 9 мая", - говорится в заявлении канцелярии президента Египта Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси проведут двустороннюю встречу в Москве 9 мая, обсудят в ходе переговоров ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество.
https://1prime.ru/20250508/efiopiya-857388329.html
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83978/19/839781919_84:0:2512:1821_1920x0_80_0_0_c1b1ed2be751adb9108977129e917b02.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, египет, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин
Президент Египта отправился в Россию на празднование 80-летия Победы
Президент Египта ас-Сиси отправился в Москву для участия в праздновании Дня Победы
КАИР, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправился в Москву для участия в празднованиях Дня Победы, сообщила канцелярия египетского лидера.
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси покинул сегодня столицу Греции Афины по окончании своего официального визита в Грецию, направившись в российскую столицу Москву для участия в празднованиях Дня Победы 9 мая", - говорится в заявлении канцелярии президента Египта
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси проведут двустороннюю встречу в Москве 9 мая, обсудят в ходе переговоров ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество.
Президент Эфиопии прилетел в Россию на празднование 80-летия Победы