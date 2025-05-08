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Президент Египта отправился в Россию на празднование 80-летия Победы

Президент Египта отправился в Россию на празднование 80-летия Победы - 08.05.2025, ПРАЙМ

Президент Египта отправился в Россию на празднование 80-летия Победы

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправился в Москву для участия в празднованиях Дня Победы, сообщила канцелярия египетского лидера. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T09:56+0300

2025-05-08T09:56+0300

2025-05-08T09:56+0300

политика

россия

египет

абдель фаттах ас-сиси

владимир путин

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КАИР, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправился в Москву для участия в празднованиях Дня Победы, сообщила канцелярия египетского лидера. "Президент Абдель Фаттах ас-Сиси покинул сегодня столицу Греции Афины по окончании своего официального визита в Грецию, направившись в российскую столицу Москву для участия в празднованиях Дня Победы 9 мая", - говорится в заявлении канцелярии президента Египта Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси проведут двустороннюю встречу в Москве 9 мая, обсудят в ходе переговоров ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество.

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египет

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россия, египет, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин