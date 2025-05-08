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Эксперт рассказал, когда золото побьет исторические рекорды

Эксперт рассказал, когда золото побьет исторические рекорды - 08.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда золото побьет исторические рекорды

Новые исторические рекорды цен на золото можно будет увидеть до конца лета, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T04:16+0300

2025-05-08T04:16+0300

2025-05-08T04:16+0300

рынок

москва

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Новые исторические рекорды цен на золото можно будет увидеть до конца лета, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "При текущей скорости изменения внешних факторов снижение могло закончиться еще вчера ... Возврат к 3400 долларам можем увидеть в этом месяце. При прочих равных, исключая шоки, золото все равно имеет драйверы для роста. Очередное обновление исторических максимумов можем увидеть до конца летнего сезона", - дал такой прогноз аналитик. Он отметил, что на сроки спада стоимости золота сильно влияет геополитическая изменчивость. Так, несмотря на локальные договоренности и неоднозначные заявления политических лидеров, сохраняется стремление институциональных и частных инвесторов к снижению рисков путем покупки относительно стабильного актива, уточнил эксперт. "Технически сильная зона поддержки располагается между 3160-3200 долларов. Данный диапазон будет служить точкой открытия длинных позиций для индивидуальных инвесторов ... Пробой данной поддержки вероятен в случае импульсных колебаний, под влиянием весомых геополитических сдвигов", - ответил Смирнов на вопрос, до каких примерно значений может упасть стоимость драгметалла. В конце апреля цена на золото впервые в истории поднялась выше 3500 долларов за тройскую унцию, после чего показатель перешел к некоторому коррекционному снижению.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, москва, "бкс мир инвестиций"