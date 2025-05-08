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Эксперт оценил шансы на отмену разрешения на экспорт бензина - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил шансы на отмену разрешения на экспорт бензина
Эксперт оценил шансы на отмену разрешения на экспорт бензина - 08.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил шансы на отмену разрешения на экспорт бензина
Российские нефтяники за последние месяцы нарастили выпуск топлива, из-за чего снижается риск досрочной отмены разрешения на вывоз бензина за рубеж:... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T05:59+0300
2025-05-08T05:59+0300
энергетика
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москва
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сколково
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Российские нефтяники за последние месяцы нарастили выпуск топлива, из-за чего снижается риск досрочной отмены разрешения на вывоз бензина за рубеж: производители сохранят право на экспорт как минимум до лета, таким мнением поделился с РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. Вице-премьер РФ Александр Новак 14 мая проведет совещание на тему ситуации на рынке топлива, ранее сообщил РИА Новости источник в отрасли. "Российские нефтяники в последние месяцы смогли нарастить выпуск нефтепродуктов", - сообщил эксперт. По его словам, это благоприятно отражается на внутреннем топливном рынке и сдерживает рост цен там на уровне инфляции. "Благодаря умеренному росту цен производители бензина, скорее всего, сохранят право на экспорт. Право на экспорт для производителей будет действовать как минимум до конца мая 2025 года - будет сказываться текущая стабилизация цен", - объяснил Терешкин. Кроме того, рост производства топлива позволит участникам отрасли увеличить поставки на мировой рынок, добавил эксперт. В марте 2025 года, по данным агентства S&P Global Platts, морской экспорт российских нефтепродуктов достиг 2,4 миллиона баррелей в сутки, что близко к средним значениям прошлого года. Крупнейшим импортером остается Турция, также в число основных покупателей входят Сингапур, Египет, Бразилия, Китай и Индия. По данным Росстата, в марте производство нефтепродуктов в РФ увеличилось на 1,8% в годовом выражении. В сравнении же с февралем прирост составил 11,2%. Розничные цены на бензин к 5 мая выросли на 2,3% в сравнении с концом 2024 года, а цены на дизельное топливо - на 1,6%. Инфляция в РФ с начала года составила 3,22%. Правительство РФ продлило с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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рф, москва, турция, александр новак, сколково, росстат, росстат
Энергетика, РФ, МОСКВА, ТУРЦИЯ, Александр Новак, Сколково, Росстат, РОССТАТ
05:59 08.05.2025
 
Эксперт оценил шансы на отмену разрешения на экспорт бензина

Эксперт Терешкин: производители бензина сохранят право на экспорт до лета

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Российские нефтяники за последние месяцы нарастили выпуск топлива, из-за чего снижается риск досрочной отмены разрешения на вывоз бензина за рубеж: производители сохранят право на экспорт как минимум до лета, таким мнением поделился с РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин.
Вице-премьер РФ Александр Новак 14 мая проведет совещание на тему ситуации на рынке топлива, ранее сообщил РИА Новости источник в отрасли.
"Российские нефтяники в последние месяцы смогли нарастить выпуск нефтепродуктов", - сообщил эксперт. По его словам, это благоприятно отражается на внутреннем топливном рынке и сдерживает рост цен там на уровне инфляции.
"Благодаря умеренному росту цен производители бензина, скорее всего, сохранят право на экспорт. Право на экспорт для производителей будет действовать как минимум до конца мая 2025 года - будет сказываться текущая стабилизация цен", - объяснил Терешкин.
Кроме того, рост производства топлива позволит участникам отрасли увеличить поставки на мировой рынок, добавил эксперт. В марте 2025 года, по данным агентства S&P Global Platts, морской экспорт российских нефтепродуктов достиг 2,4 миллиона баррелей в сутки, что близко к средним значениям прошлого года. Крупнейшим импортером остается Турция, также в число основных покупателей входят Сингапур, Египет, Бразилия, Китай и Индия.
По данным Росстата, в марте производство нефтепродуктов в РФ увеличилось на 1,8% в годовом выражении. В сравнении же с февралем прирост составил 11,2%. Розничные цены на бензин к 5 мая выросли на 2,3% в сравнении с концом 2024 года, а цены на дизельное топливо - на 1,6%. Инфляция в РФ с начала года составила 3,22%.
Правительство РФ продлило с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
 
ЭнергетикаРФМОСКВАТУРЦИЯАлександр НовакСколковоРосстатРОССТАТ
 
 
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