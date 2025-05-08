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Россия подпишет три документа по экспорту сельхозпродукции в Китай
Россия подпишет три документа по экспорту сельхозпродукции в Китай - 08.05.2025, ПРАЙМ
Россия подпишет три документа по экспорту сельхозпродукции в Китай
Россия подпишет три документа касательно экспорта сельхозпродукции в Китай в ходе переговоров, ещё три-четыре проекта в высокой степени готовности, а всего на... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T12:52+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия подпишет три документа касательно экспорта сельхозпродукции в Китай в ходе переговоров, ещё три-четыре проекта в высокой степени готовности, а всего на разных стадиях согласования находятся порядка 30 документов, сказала журналистам глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "У нас порядка 30 документов на согласовании с китайской стороной в разной стадии. В этот раз, вот сейчас, в рамках этого мероприятия, три документа мы подписываем, на высокой стадии еще у нас три-четыре документа", - сказала Лут в ответ на вопрос, обсуждает ли Россия какие-либо проекты допуска своей сельхозпродукции на китайский рынок. "Будем просить китайских коллег насколько возможно ускориться с подписанием. А дальше у нас бесконечный перечень наших товаров - все, что мы производим, все, что требует фитосанитарного, ветеринарного (контроля - ред.), ветеринарной аккредитации, мы все обсуждаем с нашими китайскими коллегами", - добавила она. Она напомнила, что в прошлом году допуск на китайский рынок получили производители свинины - его ждали долгий период времени. "Вся продукция, которая у нас идет дальше, мы тоже уверены, что допуск получим", - выразила мнение Лут. Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжаются в Кремле в расширенном составе с участием делегаций. В состав российской делегации, помимо Лут, вошли министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а также замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, глава "Росатома" Алексей Лихачев и другие представители ведомств и бизнеса.
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сельское хозяйство, бизнес, китай, москва, оксана лут, владимир путин, си цзиньпин, минсельхоз, росатом, россия
Экономика, Сельское хозяйство, Бизнес, КИТАЙ, МОСКВА, Оксана Лут, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Минсельхоз, Росатом, РОССИЯ
Россия подпишет три документа по экспорту сельхозпродукции в Китай
Глава Минсельхоза Лут: Россия подпишет три документа по экспорту сельхозпродукции в Китай
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия подпишет три документа касательно экспорта сельхозпродукции в Китай в ходе переговоров, ещё три-четыре проекта в высокой степени готовности, а всего на разных стадиях согласования находятся порядка 30 документов, сказала журналистам глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"У нас порядка 30 документов на согласовании с китайской стороной в разной стадии. В этот раз, вот сейчас, в рамках этого мероприятия, три документа мы подписываем, на высокой стадии еще у нас три-четыре документа", - сказала Лут в ответ на вопрос, обсуждает ли Россия какие-либо проекты допуска своей сельхозпродукции на китайский рынок.
"Будем просить китайских коллег насколько возможно ускориться с подписанием. А дальше у нас бесконечный перечень наших товаров - все, что мы производим, все, что требует фитосанитарного, ветеринарного (контроля - ред.), ветеринарной аккредитации, мы все обсуждаем с нашими китайскими коллегами", - добавила она.
Она напомнила, что в прошлом году допуск на китайский рынок получили производители свинины - его ждали долгий период времени. "Вся продукция, которая у нас идет дальше, мы тоже уверены, что допуск получим", - выразила мнение Лут.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжаются в Кремле в расширенном составе с участием делегаций. В состав российской делегации, помимо Лут, вошли министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а также замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, глава "Росатома" Алексей Лихачев и другие представители ведомств и бизнеса.
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