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Россия подпишет три документа по экспорту сельхозпродукции в Китай - 08.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250508/eksport-857392053.html
Россия подпишет три документа по экспорту сельхозпродукции в Китай
Россия подпишет три документа по экспорту сельхозпродукции в Китай - 08.05.2025, ПРАЙМ
Россия подпишет три документа по экспорту сельхозпродукции в Китай
Россия подпишет три документа касательно экспорта сельхозпродукции в Китай в ходе переговоров, ещё три-четыре проекта в высокой степени готовности, а всего на... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T12:52+0300
2025-05-08T12:52+0300
экономика
сельское хозяйство
бизнес
китай
москва
оксана лут
владимир путин
си цзиньпин
минсельхоз
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия подпишет три документа касательно экспорта сельхозпродукции в Китай в ходе переговоров, ещё три-четыре проекта в высокой степени готовности, а всего на разных стадиях согласования находятся порядка 30 документов, сказала журналистам глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "У нас порядка 30 документов на согласовании с китайской стороной в разной стадии. В этот раз, вот сейчас, в рамках этого мероприятия, три документа мы подписываем, на высокой стадии еще у нас три-четыре документа", - сказала Лут в ответ на вопрос, обсуждает ли Россия какие-либо проекты допуска своей сельхозпродукции на китайский рынок. "Будем просить китайских коллег насколько возможно ускориться с подписанием. А дальше у нас бесконечный перечень наших товаров - все, что мы производим, все, что требует фитосанитарного, ветеринарного (контроля - ред.), ветеринарной аккредитации, мы все обсуждаем с нашими китайскими коллегами", - добавила она. Она напомнила, что в прошлом году допуск на китайский рынок получили производители свинины - его ждали долгий период времени. "Вся продукция, которая у нас идет дальше, мы тоже уверены, что допуск получим", - выразила мнение Лут. Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжаются в Кремле в расширенном составе с участием делегаций. В состав российской делегации, помимо Лут, вошли министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а также замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, глава "Росатома" Алексей Лихачев и другие представители ведомств и бизнеса.
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сельское хозяйство, бизнес, китай, москва, оксана лут, владимир путин, си цзиньпин, минсельхоз, росатом, россия
Экономика, Сельское хозяйство, Бизнес, КИТАЙ, МОСКВА, Оксана Лут, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Минсельхоз, Росатом, РОССИЯ
12:52 08.05.2025
 
Россия подпишет три документа по экспорту сельхозпродукции в Китай

Глава Минсельхоза Лут: Россия подпишет три документа по экспорту сельхозпродукции в Китай

© Коллаж РИА Новости" Россия - Китай
 Россия - Китай - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© Коллаж РИА Новости
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия подпишет три документа касательно экспорта сельхозпродукции в Китай в ходе переговоров, ещё три-четыре проекта в высокой степени готовности, а всего на разных стадиях согласования находятся порядка 30 документов, сказала журналистам глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"У нас порядка 30 документов на согласовании с китайской стороной в разной стадии. В этот раз, вот сейчас, в рамках этого мероприятия, три документа мы подписываем, на высокой стадии еще у нас три-четыре документа", - сказала Лут в ответ на вопрос, обсуждает ли Россия какие-либо проекты допуска своей сельхозпродукции на китайский рынок.
"Будем просить китайских коллег насколько возможно ускориться с подписанием. А дальше у нас бесконечный перечень наших товаров - все, что мы производим, все, что требует фитосанитарного, ветеринарного (контроля - ред.), ветеринарной аккредитации, мы все обсуждаем с нашими китайскими коллегами", - добавила она.
Она напомнила, что в прошлом году допуск на китайский рынок получили производители свинины - его ждали долгий период времени. "Вся продукция, которая у нас идет дальше, мы тоже уверены, что допуск получим", - выразила мнение Лут.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжаются в Кремле в расширенном составе с участием делегаций. В состав российской делегации, помимо Лут, вошли министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а также замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, глава "Росатома" Алексей Лихачев и другие представители ведомств и бизнеса.
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ЭкономикаСельское хозяйствоБизнесКИТАЙМОСКВАОксана ЛутВладимир ПутинСи ЦзиньпинМинсельхозРосатомРОССИЯ
 
 
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