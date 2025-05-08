https://1prime.ru/20250508/elektroenergiya-857398516.html
В Минэнерго объяснили причины роста оптовых цен на электроэнергию в России
В Минэнерго объяснили причины роста оптовых цен на электроэнергию в России - 08.05.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго объяснили причины роста оптовых цен на электроэнергию в России
Оптовые цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) выросли в апреле на 24,7% в первой ценовой зоне (Европейская часть России) и на 37,3% во второй... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T16:26+0300
2025-05-08T16:26+0300
2025-05-08T16:26+0300
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цены на электричество
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Оптовые цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) выросли в апреле на 24,7% в первой ценовой зоне (Европейская часть России) и на 37,3% во второй (Сибирь) из-за роста спроса, цен на газ и сокращения выработки ГЭС из-за маловодности, сообщили в Минэнерго. "Индекс РСВ в апреле 2025 года вырос в обеих ценовых зонах оптового рынка электрической энергии, по сравнению с прошлым годом увеличившись на 24,7% и 37,3% соответственно для Европейской и Сибирской энергозон. Основные факторы — это рост спроса на электрическую энергию, сокращение выработки ГЭС (-20,7% в Европейской и -14,5% в Сибирской энергозонах) из-за маловодности и ее замена включением менее эффективной генерации ТЭС с повышенными ценовыми параметрами из-за роста цен на газ и уголь (+15,0% и +22,6% соответственно)", - сказано в сообщении. В Минэнерго также отметили, что тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и не зависят от изменений цен на оптовом рынке. Динамика цен РСВ отражает ежесуточный баланс спроса и предложения на рынке электрической энергии.
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россия, электричество, цены на электричество
Энергетика, РОССИЯ, электричество, цены на электричество
В Минэнерго объяснили причины роста оптовых цен на электроэнергию в России
Минэнерго: оптовые цены на электроэнергию в РФ выросли в апреле на фоне ряда факторов
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Оптовые цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) выросли в апреле на 24,7% в первой ценовой зоне (Европейская часть России) и на 37,3% во второй (Сибирь) из-за роста спроса, цен на газ и сокращения выработки ГЭС из-за маловодности, сообщили в Минэнерго.
"Индекс РСВ в апреле 2025 года вырос в обеих ценовых зонах оптового рынка электрической энергии, по сравнению с прошлым годом увеличившись на 24,7% и 37,3% соответственно для Европейской и Сибирской энергозон. Основные факторы — это рост спроса на электрическую энергию, сокращение выработки ГЭС (-20,7% в Европейской и -14,5% в Сибирской энергозонах) из-за маловодности и ее замена включением менее эффективной генерации ТЭС с повышенными ценовыми параметрами из-за роста цен на газ и уголь (+15,0% и +22,6% соответственно)", - сказано в сообщении.
В Минэнерго также отметили, что тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и не зависят от изменений цен на оптовом рынке.
Динамика цен РСВ отражает ежесуточный баланс спроса и предложения на рынке электрической энергии.
В Минэнерго рассказали о последствиях отказа ЕС от импорта российского газа