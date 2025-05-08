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Путин сообщил о новых совместных инициативах РФ и КНР в энергетике - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Путин сообщил о новых совместных инициативах РФ и КНР в энергетике
Путин сообщил о новых совместных инициативах РФ и КНР в энергетике - 08.05.2025, ПРАЙМ
Путин сообщил о новых совместных инициативах РФ и КНР в энергетике
Президент России Владимир Путин назвал энергетическую сферу основным двигателем сотрудничества между Москвой и Пекином. Об этом он заявил в ходе... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T12:26+0300
2025-05-08T12:26+0300
энергетика
россия
китай
владимир путин
газ
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал энергетическую сферу основным двигателем сотрудничества между Москвой и Пекином. Об этом он заявил в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе, прошедших в Кремле."Локомотив наших связей (с Китаем - ред.) - энергетика. В прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но и вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа", - сказал Путин.Кроме того, российский лидер сообщил о новых инициативах, которые в ближайшее время будут реализованы в энергетическом секторе. В качестве примера он привел проект Дальневосточного газового маршрута, запуск которого запланирован на 2027 год. Путин отметил, что после ввода в эксплуатацию этот маршрут обеспечит поставки газа в Китай в объеме до 10 миллиардов кубометров ежегодно.
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россия, китай, владимир путин, газ
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Газ
12:26 08.05.2025
 
Путин сообщил о новых совместных инициативах РФ и КНР в энергетике

Путин: энергетика является одним из ключевых факторов развития отношений России и Китая

© Unsplash/Myko M Газовая плита
Газовая плита
© Unsplash/Myko M
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал энергетическую сферу основным двигателем сотрудничества между Москвой и Пекином. Об этом он заявил в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе, прошедших в Кремле.
"Локомотив наших связей (с Китаем - ред.) - энергетика. В прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но и вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа", - сказал Путин.
Кроме того, российский лидер сообщил о новых инициативах, которые в ближайшее время будут реализованы в энергетическом секторе. В качестве примера он привел проект Дальневосточного газового маршрута, запуск которого запланирован на 2027 год. Путин отметил, что после ввода в эксплуатацию этот маршрут обеспечит поставки газа в Китай в объеме до 10 миллиардов кубометров ежегодно.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина
10:21
 
ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙВладимир ПутинГаз
 
 
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