https://1prime.ru/20250508/energetika-857391562.html

Путин сообщил о новых совместных инициативах РФ и КНР в энергетике

Путин сообщил о новых совместных инициативах РФ и КНР в энергетике - 08.05.2025, ПРАЙМ

Путин сообщил о новых совместных инициативах РФ и КНР в энергетике

Президент России Владимир Путин назвал энергетическую сферу основным двигателем сотрудничества между Москвой и Пекином. Об этом он заявил в ходе... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T12:26+0300

2025-05-08T12:26+0300

2025-05-08T12:26+0300

энергетика

россия

китай

владимир путин

газ

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал энергетическую сферу основным двигателем сотрудничества между Москвой и Пекином. Об этом он заявил в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе, прошедших в Кремле."Локомотив наших связей (с Китаем - ред.) - энергетика. В прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но и вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа", - сказал Путин.Кроме того, российский лидер сообщил о новых инициативах, которые в ближайшее время будут реализованы в энергетическом секторе. В качестве примера он привел проект Дальневосточного газового маршрута, запуск которого запланирован на 2027 год. Путин отметил, что после ввода в эксплуатацию этот маршрут обеспечит поставки газа в Китай в объеме до 10 миллиардов кубометров ежегодно.

https://1prime.ru/20250508/peregovory-857390136.html

китай

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россия, китай, владимир путин, газ