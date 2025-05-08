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Стоимость евро к доллару достигла стабильности после выхода макростатистики - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Стоимость евро к доллару достигла стабильности после выхода макростатистики
Стоимость евро к доллару достигла стабильности после выхода макростатистики - 08.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость евро к доллару достигла стабильности после выхода макростатистики
Курс евро к доллару незначительно растет после снижения ранее, чему может способствовать вышедшая макростатистика, свидетельствуют данные торгов. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T17:37+0300
2025-05-08T17:37+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Курс евро к доллару незначительно растет после снижения ранее, чему может способствовать вышедшая макростатистика, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.22 мск курс евро к доллару растёт до 1,1302 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1301 доллара за евро. До выхода макростатистики евро был дешевле 1,13. Курс фунта стерлингов к доллару в то же время поднимается до 1,3334 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3293 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 144,64 иены с уровня предыдущего закрытия в 143,79 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,05%, до 99,96 пункта. Промышленное производство в Германии в марте выросло на 3% в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали увеличения только на 0,8%. А число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 3 мая снизилось до 228 тысяч с 241 тысячи неделей ранее, прогноз предполагал значение на уровне в 230 тысяч. Также ранее в четверг британский центробанк снизил ключевую ставку до 4,25% с 4,5% годовых. При этом решение было принято лишь с небольшим перевесом - пять голосов против четырех. В свою очередь президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения о заключении торгового соглашения с Великобританией, назвав его "полным и всеобъемлющим". А Еврокомиссия заявила, что Евросоюз, в случае провала торговых переговоров с США, может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро.
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рынок, евро, доллар сша
Экономика, Рынок, евро, Доллар США
17:37 08.05.2025
 
Стоимость евро к доллару достигла стабильности после выхода макростатистики

Курс евро к доллару незначительно растет в четверг после выхода макростатистики

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБанкноты евро
Банкноты евро - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Курс евро к доллару незначительно растет после снижения ранее, чему может способствовать вышедшая макростатистика, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.22 мск курс евро к доллару растёт до 1,1302 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1301 доллара за евро. До выхода макростатистики евро был дешевле 1,13.
Курс фунта стерлингов к доллару в то же время поднимается до 1,3334 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3293 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 144,64 иены с уровня предыдущего закрытия в 143,79 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,05%, до 99,96 пункта.
Промышленное производство в Германии в марте выросло на 3% в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали увеличения только на 0,8%. А число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 3 мая снизилось до 228 тысяч с 241 тысячи неделей ранее, прогноз предполагал значение на уровне в 230 тысяч.
Также ранее в четверг британский центробанк снизил ключевую ставку до 4,25% с 4,5% годовых. При этом решение было принято лишь с небольшим перевесом - пять голосов против четырех.
В свою очередь президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения о заключении торгового соглашения с Великобританией, назвав его "полным и всеобъемлющим". А Еврокомиссия заявила, что Евросоюз, в случае провала торговых переговоров с США, может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро.
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
Доллар укрепляется в ожидании подписания торгового договора США с Британией
13:01
 
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