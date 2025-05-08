https://1prime.ru/20250508/evro-857400351.html

Стоимость евро к доллару достигла стабильности после выхода макростатистики

Стоимость евро к доллару достигла стабильности после выхода макростатистики - 08.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость евро к доллару достигла стабильности после выхода макростатистики

Курс евро к доллару незначительно растет после снижения ранее, чему может способствовать вышедшая макростатистика, свидетельствуют данные торгов. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T17:37+0300

2025-05-08T17:37+0300

2025-05-08T17:37+0300

экономика

рынок

евро

доллар сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/90/841459008_0:115:3235:1934_1920x0_80_0_0_97d290cfd24b5e3ea91f557da20911fe.jpg

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Курс евро к доллару незначительно растет после снижения ранее, чему может способствовать вышедшая макростатистика, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.22 мск курс евро к доллару растёт до 1,1302 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1301 доллара за евро. До выхода макростатистики евро был дешевле 1,13. Курс фунта стерлингов к доллару в то же время поднимается до 1,3334 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3293 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 144,64 иены с уровня предыдущего закрытия в 143,79 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,05%, до 99,96 пункта. Промышленное производство в Германии в марте выросло на 3% в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали увеличения только на 0,8%. А число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 3 мая снизилось до 228 тысяч с 241 тысячи неделей ранее, прогноз предполагал значение на уровне в 230 тысяч. Также ранее в четверг британский центробанк снизил ключевую ставку до 4,25% с 4,5% годовых. При этом решение было принято лишь с небольшим перевесом - пять голосов против четырех. В свою очередь президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения о заключении торгового соглашения с Великобританией, назвав его "полным и всеобъемлющим". А Еврокомиссия заявила, что Евросоюз, в случае провала торговых переговоров с США, может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро.

https://1prime.ru/20250508/dollar-857392526.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, евро, доллар сша