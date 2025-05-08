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Фондовые индексы Европы растут в четверг
Фондовые индексы Европы растут в четверг - 08.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут в четверг
Основные фондовые индексы Европы в четверг поднимаются на ряде факторов, свидетельствуют данные торговых площадок. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T15:12+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг поднимаются на ряде факторов, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 14.59 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,23%, до 8 579,43 пункта, французский CAC 40 - на 1,13%, до 7 712,94 пункта, немецкий DAX - на 1,16%, до 23 385 пунктов. Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на три источника сообщила, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией. Инвесторы обращают внимание и на макростатистику. Так, промышленное производство в Германии в марте выросло на 3% в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали увеличения только на 0,8%. Британский индекс может быть в номинальных отстающих за счёт того, что фунт стерлингов дорожает к доллару на 0,3%. Это происходит после того, как ранее в четверг британский центробанк снизил ключевую ставку до 4,25% с 4,5% годовых. При этом решение было принято с небольшим перевесом - пять голосов против четырех. Тем временем акции немецкой Puma на бирже во Франкфурте, которые не входят в индекс DAX, дорожают на 7,2%. Продажи компании в прошлом квартале снизились на 1,3% год к году, до 2,076 миллиарда евро, что оказалось выше прогноза в 2,041 миллиарда. Акции AB Inbev в Брюсселе дорожают на 2,7%, компания нарастила квартальную чистую прибыль вдвое, а органический рост EBITDA превысил ожидания.
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европа, рынок, индексы, торги, dax
Экономика, ЕВРОПА, Рынок, Индексы, Торги, DAX
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг поднимаются на ряде факторов, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 14.59 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,23%, до 8 579,43 пункта, французский CAC 40 - на 1,13%, до 7 712,94 пункта, немецкий DAX - на 1,16%, до 23 385 пунктов.
Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на три источника сообщила, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией.
Фондовые биржи Франции и Германии закрылись без единой динамики
Инвесторы обращают внимание и на макростатистику. Так, промышленное производство в Германии в марте выросло на 3% в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали увеличения только на 0,8%.
Британский индекс может быть в номинальных отстающих за счёт того, что фунт стерлингов дорожает к доллару на 0,3%. Это происходит после того, как ранее в четверг британский центробанк снизил ключевую ставку до 4,25% с 4,5% годовых. При этом решение было принято с небольшим перевесом - пять голосов против четырех.
Тем временем акции немецкой Puma на бирже во Франкфурте, которые не входят в индекс DAX, дорожают на 7,2%. Продажи компании в прошлом квартале снизились на 1,3% год к году, до 2,076 миллиарда евро, что оказалось выше прогноза в 2,041 миллиарда. Акции AB Inbev в Брюсселе дорожают на 2,7%, компания нарастила квартальную чистую прибыль вдвое, а органический рост EBITDA превысил ожидания.