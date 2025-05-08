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Фицо прибыл в Москву

Фицо прибыл в Москву - 08.05.2025, ПРАЙМ

Фицо прибыл в Москву

Глава правительства Словакии Роберт Фицо в четверг прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T21:33+0300

2025-05-08T21:33+0300

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роберт фицо

словакия

россия

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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Глава правительства Словакии Роберт Фицо в четверг прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Ожидается, что премьер посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади.Ранее Фицо сообщил, что Эстония не дала разрешения на пролет над своей территорий словацкого спецборта в Россию, в связи с этим пришлось искать альтернативный маршрут.

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роберт фицо, словакия, россия