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Фицо прибыл в Москву - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Фицо прибыл в Москву
Фицо прибыл в Москву - 08.05.2025, ПРАЙМ
Фицо прибыл в Москву
Глава правительства Словакии Роберт Фицо в четверг прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T21:33+0300
2025-05-08T21:54+0300
роберт фицо
словакия
россия
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Глава правительства Словакии Роберт Фицо в четверг прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Ожидается, что премьер посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади.Ранее Фицо сообщил, что Эстония не дала разрешения на пролет над своей территорий словацкого спецборта в Россию, в связи с этим пришлось искать альтернативный маршрут.
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роберт фицо, словакия, россия
Роберт Фицо, СЛОВАКИЯ, РОССИЯ
21:33 08.05.2025 (обновлено: 21:54 08.05.2025)
 
Фицо прибыл в Москву

Премьер Словакии прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© POOL
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Глава правительства Словакии Роберт Фицо в четверг прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что премьер посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади.
Ранее Фицо сообщил, что Эстония не дала разрешения на пролет над своей территорий словацкого спецборта в Россию, в связи с этим пришлось искать альтернативный маршрут.
Вучич и Путин - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Вучич прибыл в Москву на празднование Дня Победы
Вчера, 17:44
 
Роберт ФицоСЛОВАКИЯРОССИЯ
 
 
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