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В Минэнерго рассказали о последствиях отказа ЕС от импорта российского газа
В Минэнерго рассказали о последствиях отказа ЕС от импорта российского газа - 08.05.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго рассказали о последствиях отказа ЕС от импорта российского газа
Даже если Евросоюз полностью откажется от импорта российского газа, РФ найдет покупателей, так как спрос на ее энергоресурсы в мире остается высоким, заявил... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T12:02+0300
2025-05-08T12:02+0300
2025-05-08T12:02+0300
энергетика
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Даже если Евросоюз полностью откажется от импорта российского газа, РФ найдет покупателей, так как спрос на ее энергоресурсы в мире остается высоким, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "Мы найдем возможность, чтобы нашу продукцию поставлять тем, кого она интересует. Спрос на нее большой - не только в области газа, но и нефти, и нефтепродуктов", - ответил он на вопрос, как на РФ скажется потенциальный отказ ЕС от импорта российского газа. Министр также отметил, что ограничения Евросоюза влекут негативные последствия в первую очередь для стран объединения. Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного (СПГ), импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
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газ, россия, сергей цивилев, ес, ек
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Сергей Цивилев, ЕС, ЕК
В Минэнерго рассказали о последствиях отказа ЕС от импорта российского газа
Цивилев: даже если ЕС полностью откажется от российского газа, Россия найдет покупателей
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Даже если Евросоюз полностью откажется от импорта российского газа, РФ найдет покупателей, так как спрос на ее энергоресурсы в мире остается высоким, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
"Мы найдем возможность, чтобы нашу продукцию поставлять тем, кого она интересует. Спрос на нее большой - не только в области газа, но и нефти, и нефтепродуктов", - ответил он на вопрос, как на РФ скажется потенциальный отказ ЕС от импорта российского газа.
Министр также отметил, что ограничения Евросоюза влекут негативные последствия в первую очередь для стран объединения.
Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года.
Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного (СПГ), импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
Биржевые цены на газ в Европе в четверг снижаются на 1,4%