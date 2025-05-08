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Билл Гейтс хочет потратить все свое состояние на благотворительность - 08.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Билл Гейтс хочет потратить все свое состояние на благотворительность
Билл Гейтс хочет потратить все свое состояние на благотворительность - 08.05.2025, ПРАЙМ
Билл Гейтс хочет потратить все свое состояние на благотворительность
Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс сообщил, что намерен в течение 20 лет потратить все свое состояние на благотворительность. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T23:43+0300
2025-05-08T23:43+0300
экономика
microsoft
билл гейтс
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс сообщил, что намерен в течение 20 лет потратить все свое состояние на благотворительность. Как сообщил Гейтс в своем блоге, в последнее время он много размышлял над цитатой из эссе предпринимателя Эндрю Карнеги, гласящей, что "человек, который умирает богатым, умирает опозоренным". "Именно поэтому я решил вернуть свои деньги обществу гораздо быстрее, чем планировал изначально. В течение следующих 20 лет я передам практически все свое состояние через Фонд Гейтса на цели спасения и улучшения жизни людей во всем мире", - написал основатель компании Microsoft. Гейтс добавил, что его благотворительный фонд закроется 31 декабря 2045 года – раньше, чем планировалось первоначально.
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microsoft, билл гейтс
Экономика, Microsoft, Билл Гейтс
23:43 08.05.2025
 
Билл Гейтс хочет потратить все свое состояние на благотворительность

Билл Гейтс намерен в течение 20 лет потратить все свое состояние на благотворительность

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс сообщил, что намерен в течение 20 лет потратить все свое состояние на благотворительность.
Как сообщил Гейтс в своем блоге, в последнее время он много размышлял над цитатой из эссе предпринимателя Эндрю Карнеги, гласящей, что "человек, который умирает богатым, умирает опозоренным".
"Именно поэтому я решил вернуть свои деньги обществу гораздо быстрее, чем планировал изначально. В течение следующих 20 лет я передам практически все свое состояние через Фонд Гейтса на цели спасения и улучшения жизни людей во всем мире", - написал основатель компании Microsoft.
Гейтс добавил, что его благотворительный фонд закроется 31 декабря 2045 года – раньше, чем планировалось первоначально.
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