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В Госдуме могут увеличить штрафы за мат в общественных местах

В Госдуме могут увеличить штрафы за мат в общественных местах - 08.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме могут увеличить штрафы за мат в общественных местах

Инициативу об увеличении штрафов за использование мата в общественных местах и интернете могут рассмотреть на межфракционной думской комиссии в весеннюю сессию, | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T01:19+0300

2025-05-08T01:19+0300

2025-05-08T01:19+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Инициативу об увеличении штрафов за использование мата в общественных местах и интернете могут рассмотреть на межфракционной думской комиссии в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Аксёненко ("Справедливая Россия - За правду"). "Рассчитываю, что до конца этой сессии внесем данную инициативу на рассмотрение межфракционной комиссии в Госдуме по защите русского языка", - сказал он РИА Новости. Аксёненко отметил, что обсуждение вопроса "штрафов за мат" было очень бурным, но многие не обратили внимание на основные аспекты, ведь главная идея - не штрафы. "Штраф в данном случае - лишь заградительная мера. Это значит, что наказание в таком виде - основная форма пресечения нарушения", - заявил он. Депутат Госдумы уточнил, что основа инициативы состоит в том, чтобы не наказать кого-то одного "на пустом месте", а защитить тех, кто становится по сути жертвой чужих нарушений. Аксёненко добавил, что нынешнее законодательство не дает возможности оградить от нецензурной брани маму с ребенком в кафе или на детской площадке, и пока грубиян не полезет с кулаками, никакого воздействия на него фактически невозможно оказать. По его словам, мат становится нормой жизни: не единичным выражением недовольства из-за упавшей на ногу батареи, как многие стали говорить, а нормой речи, когда в разговоре у многих нецензурные слова заменяют обычные связки в предложениях, используются вместо всех подряд слов и выражений. Депутат Госдумы считает, что в таком виде речь откровенно задевает и мешает людям, говорящим "чисто". "Многие стали доказывать, что "обеднеет язык", что "задета культурная составляющая". Но, простите, русский язык - самый богатый и разнообразный в мире, и "беднеет" он как раз в тех ситуациях, когда молодежь повсеместно заменяет уже 80% своей повседневной разговорной речи на 5-10 слов в разных формах. О какой культуре здесь речь?" - сказал парламентарий. По его мнению, необходимо понимать, что в данном случае особенно очевидно: там, где кто-то "защищает свое право говорить матом", он же нарушает права других людей находиться в общественных местах, от этого самого мата свободных. Отдельно Аксёненко отметил, что с предложением ограничить каким-либо образом использование мата в общественных местах не единожды выступали многие общественные деятели, и в январе его озвучил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также об этом говорил и президент России Владимир Путин. Депутат ГД сообщил, что данный вопрос будет рассмотрен на заседании межфракционной комиссии по защите русского языка. Он подчеркнул, что то, какие конкретно нормы будут в итоге приняты, как будет происходить отслеживание исполнения этих норм, а также конкретные суммы штрафов будет обсуждаться, в том числе с различными "профильными" сообществами: специалистами-филологами, русоведами и так далее. Ранее в апреле Аксененко сообщил журналистам о планах вынести на рассмотрение межфракционной комиссии Госдумы РФ инициативу о увеличении штрафов за использование ненормативной лексики в общественных местах, интернете, а также при проведении театрально-зрелищных и культурно-просветительских мероприятий. Уточняется, что речь идет об увеличении штрафов до 10 и 20 тысяч рублей для физического лица и, соответственно, увеличение в разы для юрлиц. Он сообщил, что инициатива также касается и устранения пробела в законодательстве, когда организаторы различных массовых мероприятий не несут ответственности за артистов, которых они привлекают для шоу и которые в свою очередь используют ненормативную лексику. В настоящее время за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, в КоАП России есть статья 20.1 "Мелкое хулиганство". Административный штраф по ней составляет от 500 до 1 тысячи рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, рф, владимир путин, госдума