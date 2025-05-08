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Фондовые индексы АТР в четверг выросли - 08.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250508/indeksy-857393390.html
Фондовые индексы АТР в четверг выросли
Фондовые индексы АТР в четверг выросли - 08.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в четверг выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг продемонстрировали рост, свидетельствуют данные бирж. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T13:28+0300
2025-05-08T13:28+0300
экономика
рынок
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
атр
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг продемонстрировали рост, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,28%, до 3 352 пунктов, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,03%, до 1 988,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,37%, до 22 775,92 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,22%, до 2 579,48 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 – на 0,16%, до 8 191,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,41%, до 36 928,63 пункта. На оптимизм инвесторов могли повлиять новости, касающихся внешней торговли США, в том числе с Китаем. Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на три источника сообщила, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией. Также министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News ранее заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10-11 мая. Новости о торговле поддержали оптимизм на рынках и склонность к риску. Дополнительный рост японского Nikkei 225 могло обеспечить ослабление иены. В четверг стоимость доллара к иене растет на 0,75%. Удешевление национальной валюты увеличивает относительный доход японских компаний-экспортеров и номинальное значение самого индекса в других валютах. Акции японского разработчика игровых консолей Nintendo в то же время подешевели в Токио в четверг на 2,7%. Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, по итогам прошедшего финансового года (завершился в 31 марта) упала на 43,2%, до 278,8 миллиарда иен (1,9 миллиарда долларов), выручка - на 30,3% год к году, до 1,165 триллиона иен (8 миллиардов долларов).
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рынок, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, атр
Экономика, Рынок, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион, АТР
13:28 08.05.2025
 
Фондовые индексы АТР в четверг выросли

Основные фондовые индексы АТР в четверг продемонстрировали рост

Фондовые индексы крупнейших площадок АТР завершили неделю ростом на новостях из Испании
Фондовые индексы крупнейших площадок АТР завершили неделю ростом на новостях из Испании
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг продемонстрировали рост, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,28%, до 3 352 пунктов, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,03%, до 1 988,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,37%, до 22 775,92 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,22%, до 2 579,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,16%, до 8 191,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,41%, до 36 928,63 пункта.
На оптимизм инвесторов могли повлиять новости, касающихся внешней торговли США, в том числе с Китаем. Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на три источника сообщила, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией.
Также министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News ранее заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10-11 мая. Новости о торговле поддержали оптимизм на рынках и склонность к риску.
Дополнительный рост японского Nikkei 225 могло обеспечить ослабление иены. В четверг стоимость доллара к иене растет на 0,75%. Удешевление национальной валюты увеличивает относительный доход японских компаний-экспортеров и номинальное значение самого индекса в других валютах.
Акции японского разработчика игровых консолей Nintendo в то же время подешевели в Токио в четверг на 2,7%. Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, по итогам прошедшего финансового года (завершился в 31 марта) упала на 43,2%, до 278,8 миллиарда иен (1,9 миллиарда долларов), выручка - на 30,3% год к году, до 1,165 триллиона иен (8 миллиардов долларов).
Котировки, сток
Российский рынок акций немного повышается утром четверга
07:56
 
ЭкономикаРынокИндексыАзиатско-Тихоокеанский регионАТР
 
 
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