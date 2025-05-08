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Фондовые индексы США растут в ожидании торгового соглашения с Британией - 08.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250508/indeksy-857399738.html
Фондовые индексы США растут в ожидании торгового соглашения с Британией
Фондовые индексы США растут в ожидании торгового соглашения с Британией - 08.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут в ожидании торгового соглашения с Британией
Основные фондовые индексы США в четверг растут, чему может способствовать ожидание заключения американо-британского внешнеторгового договора, следует из данных... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T17:15+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг растут, чему может способствовать ожидание заключения американо-британского внешнеторгового договора, следует из данных торгов. По состоянию на 17.07 мск промышленный индекс Dow Jones поднимается на 0,49%, до 41 316,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,67%, до 17 857,67 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,47%, до 5 657,63 пункта. Ранее газета New York Times со ссылкой на три источника сообщила, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией. Также министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News ранее заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10-11 мая. Трейдеры также обращают внимание на статистику рынка труда. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 3 мая снизилось до 228 тысяч с 241 тысячи неделей ранее, прогноз предполагал значение на уровне в 230 тысяч. Акции ConocoPhillips дорожают на 2,6% после публикации финансового отчета. Квартальная выручка компании увеличилась на 18% и составила 17,1 миллиарда долларов при прогнозе в 15,77 миллиарда.
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рынок, индексы, торги, сша, великобритания
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
17:15 08.05.2025
 
Фондовые индексы США растут в ожидании торгового соглашения с Британией

Фондовые индексы США растут в четверг в ожидании заключения торговой сделки с Британией

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкИнформационная панель с данными об индексе Dow Jones на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Информационная панель с данными об индексе Dow Jones на Таймс-сквер в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг растут, чему может способствовать ожидание заключения американо-британского внешнеторгового договора, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.07 мск промышленный индекс Dow Jones поднимается на 0,49%, до 41 316,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,67%, до 17 857,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,47%, до 5 657,63 пункта.
Ранее газета New York Times со ссылкой на три источника сообщила, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией. Также министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News ранее заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10-11 мая.
Трейдеры также обращают внимание на статистику рынка труда. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 3 мая снизилось до 228 тысяч с 241 тысячи неделей ранее, прогноз предполагал значение на уровне в 230 тысяч.
Акции ConocoPhillips дорожают на 2,6% после публикации финансового отчета. Квартальная выручка компании увеличилась на 18% и составила 17,1 миллиарда долларов при прогнозе в 15,77 миллиарда.
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
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