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Фондовые индексы США растут в ожидании торгового соглашения с Британией

Фондовые индексы США растут в ожидании торгового соглашения с Британией - 08.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США растут в ожидании торгового соглашения с Британией

Основные фондовые индексы США в четверг растут, чему может способствовать ожидание заключения американо-британского внешнеторгового договора, следует из данных... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T17:15+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг растут, чему может способствовать ожидание заключения американо-британского внешнеторгового договора, следует из данных торгов. По состоянию на 17.07 мск промышленный индекс Dow Jones поднимается на 0,49%, до 41 316,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,67%, до 17 857,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,47%, до 5 657,63 пункта. Ранее газета New York Times со ссылкой на три источника сообщила, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией. Также министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News ранее заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10-11 мая. Трейдеры также обращают внимание на статистику рынка труда. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 3 мая снизилось до 228 тысяч с 241 тысячи неделей ранее, прогноз предполагал значение на уровне в 230 тысяч. Акции ConocoPhillips дорожают на 2,6% после публикации финансового отчета. Квартальная выручка компании увеличилась на 18% и составила 17,1 миллиарда долларов при прогнозе в 15,77 миллиарда.

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рынок, индексы, торги, сша, великобритания