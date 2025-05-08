https://1prime.ru/20250508/indiya-857390878.html

Индия не намерена обострять конфликт с Пакистаном, заявил глава МИД

Индия не намерена обострять конфликт с Пакистаном, заявил глава МИД - 08.05.2025, ПРАЙМ

Индия не намерена обострять конфликт с Пакистаном, заявил глава МИД

Индия не намерена обострять конфликт с Пакистаном, но жестко ответит на военные нападения, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T11:53+0300

2025-05-08T11:53+0300

2025-05-08T11:53+0300

политика

индия

пакистан

конфликт

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая – ПРАЙМ. Индия не намерена обострять конфликт с Пакистаном, но жестко ответит на военные нападения, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Вы посещаете Индию в то время, когда мы реагируем на варварскую террористическую атаку 22 апреля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Это нападение заставило нас ответить 7 мая, нанеся удар по трансграничной террористической инфраструктуре. Наш ответ был целенаправленным и взвешенным. Мы не намерены обострять ситуацию. Однако если на нас будут совершены военные нападения, не должно быть никаких сомнений, что на это будет дан очень, очень жесткий ответ", - сказал он на открытии заседания совместной индийско-иранской комиссии в Нью-Дели. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://1prime.ru/20250507/indiya-857371298.html

индия

пакистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индия, пакистан, конфликт