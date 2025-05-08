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Трамп заявил, что после его возвращения объявлено о $10 трлн инвестиций - 08.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп заявил, что после его возвращения объявлено о $10 трлн инвестиций
Трамп заявил, что после его возвращения объявлено о $10 трлн инвестиций - 08.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что после его возвращения объявлено о $10 трлн инвестиций
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что с момента его возвращения к власти было объявлено о новых инвестициях в страну на сумму почти 10 триллионов... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T19:37+0300
2025-05-08T19:37+0300
экономика
дональд трамп
сша
инвестиции
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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что с момента его возвращения к власти было объявлено о новых инвестициях в страну на сумму почти 10 триллионов долларов. “Потребовалось некоторое время, чтобы все сделать, но как только мы начали… то сделали 10 триллионов за два месяца”, - сообщил он журналистам в Белом доме, говоря о новых инвестициях в американскую экономику с момента своего возвращения к власти. Первого мая Трамп заявил, что за свои первые 100 дней пребывания у власти смог обеспечить инвестиции в страну на уровне 8 триллионов долларов, что, по его данным, в 8 раз превышает достижение предыдущей администрации во главе с Джо Байденом за все 4 года. Тогда Трамп отмечал, что в следующие два месяца США перейдут отметку в 8 триллионов долларов объявленных инвестиций с момента его прихода к власти.
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дональд трамп, сша, инвестиции
Экономика, Дональд Трамп, США, инвестиции
19:37 08.05.2025
 
Трамп заявил, что после его возвращения объявлено о $10 трлн инвестиций

Трамп заявил, что после его возвращения было объявлено о $10 трлн новых инвестиций в США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что с момента его возвращения к власти было объявлено о новых инвестициях в страну на сумму почти 10 триллионов долларов.
“Потребовалось некоторое время, чтобы все сделать, но как только мы начали… то сделали 10 триллионов за два месяца”, - сообщил он журналистам в Белом доме, говоря о новых инвестициях в американскую экономику с момента своего возвращения к власти.
Первого мая Трамп заявил, что за свои первые 100 дней пребывания у власти смог обеспечить инвестиции в страну на уровне 8 триллионов долларов, что, по его данным, в 8 раз превышает достижение предыдущей администрации во главе с Джо Байденом за все 4 года.
Тогда Трамп отмечал, что в следующие два месяца США перейдут отметку в 8 триллионов долларов объявленных инвестиций с момента его прихода к власти.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
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ЭкономикаДональд ТрампСШАинвестиции
 
 
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