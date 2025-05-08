https://1prime.ru/20250508/investitsii-857403838.html

Трамп заявил, что после его возвращения объявлено о $10 трлн инвестиций

Трамп заявил, что после его возвращения объявлено о $10 трлн инвестиций - 08.05.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что после его возвращения объявлено о $10 трлн инвестиций

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что с момента его возвращения к власти было объявлено о новых инвестициях в страну на сумму почти 10 триллионов... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T19:37+0300

2025-05-08T19:37+0300

2025-05-08T19:37+0300

экономика

дональд трамп

сша

инвестиции

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_0:0:1694:953_1920x0_80_0_0_16493922636c8ccc0c41319dfa328126.jpg

ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что с момента его возвращения к власти было объявлено о новых инвестициях в страну на сумму почти 10 триллионов долларов. “Потребовалось некоторое время, чтобы все сделать, но как только мы начали… то сделали 10 триллионов за два месяца”, - сообщил он журналистам в Белом доме, говоря о новых инвестициях в американскую экономику с момента своего возвращения к власти. Первого мая Трамп заявил, что за свои первые 100 дней пребывания у власти смог обеспечить инвестиции в страну на уровне 8 триллионов долларов, что, по его данным, в 8 раз превышает достижение предыдущей администрации во главе с Джо Байденом за все 4 года. Тогда Трамп отмечал, что в следующие два месяца США перейдут отметку в 8 триллионов долларов объявленных инвестиций с момента его прихода к власти.

https://1prime.ru/20250508/soglashenie-857396824.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, сша, инвестиции