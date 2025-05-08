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ЕС намерен утвердить 17-й пакет антироссийских санкций к 20 мая - 08.05.2025, ПРАЙМ
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ЕС намерен утвердить 17-й пакет антироссийских санкций к 20 мая
ЕС намерен утвердить 17-й пакет антироссийских санкций к 20 мая - 08.05.2025, ПРАЙМ
ЕС намерен утвердить 17-й пакет антироссийских санкций к 20 мая
Евросоюз намерен подготовить очередной, 17-й пакет санкций против России к следующему заседанию глав МИД сообщества, которое состоится 20 мая, заявила глава... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T17:29+0300
2025-05-08T17:33+0300
политика
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая – ПРАЙМ. Евросоюз намерен подготовить очередной, 17-й пакет санкций против России к следующему заседанию глав МИД сообщества, которое состоится 20 мая, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. "Мы работаем над 17-м пакетом санкций, который, надеюсь, мы будем готовы принять на следующем заседании Совета по иностранным делам", - сказала она.По словам Каллас, 17-й пакет санкций против России включит много новых ограничений, в том числе расширение санкций по судам, которые ЕС связывает с РФ."Этот пакет еще не согласован… Мы планируем согласовать его 20 мая. В нем будет много новых ограничений, вы сказали "теневой флот" – да, это будет там", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов по итогам неформального заседания глав МИД Евросоюза в Польше.
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россия, ес, мид, санкции против рф
Политика, РОССИЯ, ЕС, МИД, санкции против РФ
17:29 08.05.2025 (обновлено: 17:33 08.05.2025)
 
ЕС намерен утвердить 17-й пакет антироссийских санкций к 20 мая

Каллас: ЕС готовит 17-й пакет антироссийских санкций к следующему заседанию глав МИД

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая – ПРАЙМ. Евросоюз намерен подготовить очередной, 17-й пакет санкций против России к следующему заседанию глав МИД сообщества, которое состоится 20 мая, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Мы работаем над 17-м пакетом санкций, который, надеюсь, мы будем готовы принять на следующем заседании Совета по иностранным делам", - сказала она.
По словам Каллас, 17-й пакет санкций против России включит много новых ограничений, в том числе расширение санкций по судам, которые ЕС связывает с РФ.
"Этот пакет еще не согласован… Мы планируем согласовать его 20 мая. В нем будет много новых ограничений, вы сказали "теневой флот" – да, это будет там", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов по итогам неформального заседания глав МИД Евросоюза в Польше.
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
ЕК представит странам ЕС предложения по 17-му пакету санкций против России
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