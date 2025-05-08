https://1prime.ru/20250508/kallas-857400173.html

ЕС намерен утвердить 17-й пакет антироссийских санкций к 20 мая

ЕС намерен утвердить 17-й пакет антироссийских санкций к 20 мая - 08.05.2025, ПРАЙМ

ЕС намерен утвердить 17-й пакет антироссийских санкций к 20 мая

Евросоюз намерен подготовить очередной, 17-й пакет санкций против России к следующему заседанию глав МИД сообщества, которое состоится 20 мая, заявила глава... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T17:29+0300

2025-05-08T17:29+0300

2025-05-08T17:33+0300

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БРЮССЕЛЬ, 8 мая – ПРАЙМ. Евросоюз намерен подготовить очередной, 17-й пакет санкций против России к следующему заседанию глав МИД сообщества, которое состоится 20 мая, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. "Мы работаем над 17-м пакетом санкций, который, надеюсь, мы будем готовы принять на следующем заседании Совета по иностранным делам", - сказала она.По словам Каллас, 17-й пакет санкций против России включит много новых ограничений, в том числе расширение санкций по судам, которые ЕС связывает с РФ."Этот пакет еще не согласован… Мы планируем согласовать его 20 мая. В нем будет много новых ограничений, вы сказали "теневой флот" – да, это будет там", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов по итогам неформального заседания глав МИД Евросоюза в Польше.

https://1prime.ru/20250507/sanktsii-857351993.html

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россия, ес, мид, санкции против рф