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В Минсельхозе рассказали, когда начнут снижаться цены на картофель
В Минсельхозе рассказали, когда начнут снижаться цены на картофель - 08.05.2025, ПРАЙМ
В Минсельхозе рассказали, когда начнут снижаться цены на картофель
Цены на картофель в России начнут снижаться в июле, так как с этого месяца начнут собирать отечественный картофель, а также ожидаются поставки из других стран,... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T13:27+0300
2025-05-08T13:27+0300
2025-05-08T13:27+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Цены на картофель в России начнут снижаться в июле, так как с этого месяца начнут собирать отечественный картофель, а также ожидаются поставки из других стран, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. “Снижение цены и стабилизация пойдет начиная с июля. В июле мы уже начнем собирать свой ранний картофель, ну и плюс, сейчас пойдут поставки египетского и узбекского картофеля… и это, конечно, цены начнет снижать", - сказала Лут в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live”. Она также объяснила, что в 2023 году был собран урожай картофеля на уровне 8,4 миллиона тонн, который в силу предложения обрушил цены на картофель и таким образом этот продукт у производителей стоил ниже себестоимости. "Но фактически, если посмотреть за последние десять лет, рост цены на картофель был существенно ниже общей и продовольственной инфляции", - добавила министр сельского хозяйства. Руководитель министерства подчеркнула, что цена на картофель в России должна быть "балансовая" и для этого нужно производить от 7,5 миллиона до 8 миллиона тонн. Ранее в апреле Минсельхоз РФ сообщил, что "достойный урожай" картофеля ожидается в этом году при благоприятных погодных условиях, для наращивания собственного производства планируется увеличить площади под картофелем до 286,3 тысячи гектаров.
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россия, оксана лут, минсельхоз, картофель
РОССИЯ, Оксана Лут, Минсельхоз, картофель
В Минсельхозе рассказали, когда начнут снижаться цены на картофель
Глава Минсельхоза Лут: цены на картофель в России начнут снижаться в июле
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Цены на картофель в России начнут снижаться в июле, так как с этого месяца начнут собирать отечественный картофель, а также ожидаются поставки из других стран, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут.
“Снижение цены и стабилизация пойдет начиная с июля. В июле мы уже начнем собирать свой ранний картофель, ну и плюс, сейчас пойдут поставки египетского и узбекского картофеля… и это, конечно, цены начнет снижать", - сказала Лут в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live”.
Она также объяснила, что в 2023 году был собран урожай картофеля на уровне 8,4 миллиона тонн, который в силу предложения обрушил цены на картофель и таким образом этот продукт у производителей стоил ниже себестоимости.
"Но фактически, если посмотреть за последние десять лет, рост цены на картофель был существенно ниже общей и продовольственной инфляции", - добавила министр сельского хозяйства.
Руководитель министерства подчеркнула, что цена на картофель в России должна быть "балансовая" и для этого нужно производить от 7,5 миллиона до 8 миллиона тонн.
Ранее в апреле Минсельхоз РФ сообщил, что "достойный урожай" картофеля ожидается в этом году при благоприятных погодных условиях, для наращивания собственного производства планируется увеличить площади под картофелем до 286,3 тысячи гектаров.
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