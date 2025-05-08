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Катар выделит 87 миллионов долларов на зарплаты госслужащим в Сирии - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Катар выделит 87 миллионов долларов на зарплаты госслужащим в Сирии
Катар выделит 87 миллионов долларов на зарплаты госслужащим в Сирии - 08.05.2025, ПРАЙМ
Катар выделит 87 миллионов долларов на зарплаты госслужащим в Сирии
Власти Катара выделят 87 миллионов долларов на заработные платы государственным служащим ряда отраслей в Сирии сроком на три месяца, сообщает сирийский... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T01:00+0300
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БЕЙРУТ, 8 мая - ПРАЙМ. Власти Катара выделят 87 миллионов долларов на заработные платы государственным служащим ряда отраслей в Сирии сроком на три месяца, сообщает сирийский телеканал Syria TV со ссылкой на министра финансов Мухаммада Барния. "Мы благодарим правительство Катара за предоставленную помощь для покрытия части текущих расходов на зарплаты. Размер помощи составляет 29 миллионов долларов США в месяц сроком на три месяца с возможностью продления", - цитирует слова Барния телеканал. По словам министра, катарская помощь покроет зарплаты сотрудников в секторах здравоохранения, образования, социального обеспечения, а также пенсии гражданских пенсионеров. "Эта помощь была исключена из-под действия американских санкций, и мы благодарим Министерство финансов США за быструю реакцию и содействие. Управление помощью будет осуществляться Программой развития ООН (UNDP)", - отметил Барния. Министр добавил, что благотворительная помощь покрывает около пятой части текущего фонда оплаты труда.
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01:00 08.05.2025
 
Катар выделит 87 миллионов долларов на зарплаты госслужащим в Сирии

Syria TV: Катар выделит 87 миллионов долларов на зарплаты госслужащим в Сирии

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БЕЙРУТ, 8 мая - ПРАЙМ. Власти Катара выделят 87 миллионов долларов на заработные платы государственным служащим ряда отраслей в Сирии сроком на три месяца, сообщает сирийский телеканал Syria TV со ссылкой на министра финансов Мухаммада Барния.
"Мы благодарим правительство Катара за предоставленную помощь для покрытия части текущих расходов на зарплаты. Размер помощи составляет 29 миллионов долларов США в месяц сроком на три месяца с возможностью продления", - цитирует слова Барния телеканал.
По словам министра, катарская помощь покроет зарплаты сотрудников в секторах здравоохранения, образования, социального обеспечения, а также пенсии гражданских пенсионеров.
"Эта помощь была исключена из-под действия американских санкций, и мы благодарим Министерство финансов США за быструю реакцию и содействие. Управление помощью будет осуществляться Программой развития ООН (UNDP)", - отметил Барния.
Министр добавил, что благотворительная помощь покрывает около пятой части текущего фонда оплаты труда.
 
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