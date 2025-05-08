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Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с Путиным - 08.05.2025, ПРАЙМ

Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T10:06+0300

2025-05-08T10:06+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.

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