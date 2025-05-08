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Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с Путиным
Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с Путиным - 08.05.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T10:06+0300
2025-05-08T10:06+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Кремль
Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль, где пройдут его переговоры с Путиным
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.
Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
Си Цзиньпин назвал отношения с Россией наполненными новой жизненной силой