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В Кремле высказались о сотрудничестве России и Китая - 08.05.2025, ПРАЙМ
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В Кремле высказались о сотрудничестве России и Китая
В Кремле высказались о сотрудничестве России и Китая - 08.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле высказались о сотрудничестве России и Китая
Сотрудничество РФ и Китая не направлено против третьих стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T15:02+0300
2025-05-08T15:02+0300
россия
китай
дмитрий песков
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Сотрудничество РФ и Китая не направлено против третьих стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Отношения России и Китая никогда не были направлены против третьих стран", - подчеркнул он.Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в Россию. В Москве он и президент России Владимир Путин провели переговоры, также лидеры стран пообщаются в неформальной обстановке за чаем.
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россия, китай, дмитрий песков, си цзиньпин, владимир путин
РОССИЯ, КИТАЙ, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин, Владимир Путин
15:02 08.05.2025
 
В Кремле высказались о сотрудничестве России и Китая

Песков: сотрудничество РФ и Китая не направлено против третьих стран

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Сотрудничество РФ и Китая не направлено против третьих стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Отношения России и Китая никогда не были направлены против третьих стран", - подчеркнул он.
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в Россию. В Москве он и президент России Владимир Путин провели переговоры, также лидеры стран пообщаются в неформальной обстановке за чаем.
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Песков прокомментировал переговоры Путина и Си Цзиньпина
13:58
 
РОССИЯКИТАЙДмитрий ПесковСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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