https://1prime.ru/20250508/kitay-857396602.html

В Кремле высказались о сотрудничестве России и Китая

В Кремле высказались о сотрудничестве России и Китая - 08.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле высказались о сотрудничестве России и Китая

Сотрудничество РФ и Китая не направлено против третьих стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T15:02+0300

2025-05-08T15:02+0300

2025-05-08T15:02+0300

россия

китай

дмитрий песков

си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Сотрудничество РФ и Китая не направлено против третьих стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Отношения России и Китая никогда не были направлены против третьих стран", - подчеркнул он.Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в Россию. В Москве он и президент России Владимир Путин провели переговоры, также лидеры стран пообщаются в неформальной обстановке за чаем.

https://1prime.ru/20250508/peskov-857394366.html

китай

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россия, китай, дмитрий песков, си цзиньпин, владимир путин