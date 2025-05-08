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Дмитриев рассказал о популярности российских брендов в Китае

Дмитриев рассказал о популярности российских брендов в Китае - 08.05.2025, ПРАЙМ

Дмитриев рассказал о популярности российских брендов в Китае

Новые российские бренды очень популярны в Китае, в том числе и продукты питания, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T15:10+0300

2025-05-08T15:10+0300

2025-05-08T15:10+0300

экономика

кирилл дмитриев

китай

россия

торговля

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Новые российские бренды очень популярны в Китае, в том числе и продукты питания, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Видим, что новые бренды российские очень популярны в Китае. Китайским коллегам очень интересны в том числе и продукты питания, и очень много брендов, которые появились в России", - ответил он в кулуарах российско-китайских переговоров на вопрос касательно популярности в Китае продукции со знаком "Сделано в России". "Поэтому действительно сейчас очень модно и популярно в Китае, и как раз хорошо, что на месте многих брендов, которые ушли, появились мощнейшие российские бренды, которые вызывают интерес не только в Китае, но и во всей Азии", - добавил он.

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китай

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кирилл дмитриев, китай, россия, торговля