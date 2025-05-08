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NYP: США могут снизить пошлины для КНР до 50% в рамках переговоров

NYP: США могут снизить пошлины для КНР до 50% в рамках переговоров - 08.05.2025, ПРАЙМ

NYP: США могут снизить пошлины для КНР до 50% в рамках переговоров

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50–54% уже на следующей неделе в рамках... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T23:22+0300

2025-05-08T23:22+0300

2025-05-08T23:22+0300

экономика

китай

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мировая экономика

дональд трамп

пошлины

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50–54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии, сообщает газета New York Post со ссылкой на информированные источники. Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтону придется снизить импортные пошлины на товары из Китая, поскольку в противном случае торговые отношения между двумя странами станет невозможно развивать. Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Швейцарию на этой неделе, где встретится с китайским коллегой Хэ Лифэном для обсуждения вопросов торговли, Грира будет сопровождать глава минфина США Скотт Бессент. "Администрация Трампа рассматривает план по сокращению пошлин на импорт из Китая в 145% более чем наполовину, мера может вступить в силу уже на следующей неделе... Американские чиновники обсуждают предложение снизить тяжкие пошлины... до отметки от 50% до 54% в рамках подготовки к... переговорам, направленным на заключение торгового соглашения", - говорится в материале издания. Издание также сообщает, что пошлины для ряда южноазиатских стран могут быть снижены до 25%. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.

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китай, сша, мировая экономика, дональд трамп, пошлины