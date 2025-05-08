https://1prime.ru/20250508/kosmos-857396307.html

Россия и Китай подписали меморандум по созданию электростанции на Луне

Россия и Китай подписали меморандум по созданию электростанции на Луне - 08.05.2025, ПРАЙМ

Россия и Китай подписали меморандум по созданию электростанции на Луне

"Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум по строительству электростанции для Международной научной станции на Луне,... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T15:06+0300

2025-05-08T15:06+0300

2025-05-08T15:06+0300

технологии

владимир путин

си цзиньпин

роскосмос

россия

китай

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум по строительству электростанции для Международной научной станции на Луне, сообщили в четверг в госкорпорации. "Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции", - говорится в сообщении. Отмечается, что меморандум включен в список документов, подписанных по итогам встречи президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем 8 мая. "Российская электростанция станет важным вкладом в проект Международной научной лунной станции, которую планируется создать к 2036 году", - добавили в "Роскосмосе". На станции будут проводить фундаментальные космические исследования и проверку технологий для длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой присутствия человека на Луне. К российско-китайскому проекту по созданию лунной станции уже присоединилось 13 стран. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что в рамках проекта по созданию Международной лунной станции планируется размещение на поверхности Луны электростанции.

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китай

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технологии, владимир путин, си цзиньпин, роскосмос, россия, китай