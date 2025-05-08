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"Гарри Поттер" не имеет отношения к жизни российских детей, заявил Медведев
"Гарри Поттер" не имеет отношения к жизни российских детей, заявил Медведев - 08.05.2025, ПРАЙМ
"Гарри Поттер" не имеет отношения к жизни российских детей, заявил Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что произведения типа "Гарри Поттера" не имеют... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T19:05+0300
2025-05-08T19:05+0300
2025-05-08T19:05+0300
россия
дмитрий медведев
единая россия
гарри поттер
культура
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что произведения типа "Гарри Поттера" не имеют никакого отношения к жизни российских детей, властям необходимо вести работу по детской литературе в России.Такое заявление Медведев сделал на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации."Каким образом оторвать детей от "Гарри Поттера"? Я не говорю, что это плохо, я далек от того, чтобы осуждать конкретные произведения иностранных авторов, в принципе, достаточно талантливые, может быть. Но которые никакого отношения ни к нашей жизни, ни к их будущему не имеют", - отметил он. Медведев добавил, что в обычное время детей трудно отвлечь от "развлекухи", которая "интереснее чем что-то серьезное". Однако когда страна переживает драматичные события, которые связаны со спецоперацией, даже "ребенок будет читать то, что на самом деле актуально", отметил он."В детскую литературу надо вкладываться, сомнений нет", - заключил Медведев.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, гарри поттер, культура
РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Гарри Поттер, культура
"Гарри Поттер" не имеет отношения к жизни российских детей, заявил Медведев
Медведев: книги типа "Гарри Поттера" не имеют отношения к жизни российских детей
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что произведения типа "Гарри Поттера" не имеют никакого отношения к жизни российских детей, властям необходимо вести работу по детской литературе в России.
Такое заявление Медведев сделал на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации.
"Каким образом оторвать детей от "Гарри Поттера"? Я не говорю, что это плохо, я далек от того, чтобы осуждать конкретные произведения иностранных авторов, в принципе, достаточно талантливые, может быть. Но которые никакого отношения ни к нашей жизни, ни к их будущему не имеют", - отметил он.
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Медведев добавил, что в обычное время детей трудно отвлечь от "развлекухи", которая "интереснее чем что-то серьезное". Однако когда страна переживает драматичные события, которые связаны со спецоперацией, даже "ребенок будет читать то, что на самом деле актуально", отметил он.
"В детскую литературу надо вкладываться, сомнений нет", - заключил Медведев.