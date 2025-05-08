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Минфин России пока не планирует выпускать облигации в юанях

Минфин России пока не планирует выпускать облигации в юанях - 08.05.2025, ПРАЙМ

Минфин России пока не планирует выпускать облигации в юанях

Минфин РФ пока не планирует выпускать облигации в юанях, заявил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах российско-китайских переговоров. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T15:17+0300

2025-05-08T15:17+0300

2025-05-08T15:17+0300

экономика

финансы

антон силуанов

россия

минфин

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ пока не планирует выпускать облигации в юанях, заявил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах российско-китайских переговоров. "У нас пока нет в планах юаневых облигаций", - сказал Силуанов. Ранее Силуанов говорил касательно перспектив появления облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях, что Минфин пока в процессе налаживания "междепозитарных мостов с китайским партнером". По словам министра, это "не просто идет".

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финансы, антон силуанов, россия, минфин