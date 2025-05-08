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Минфин России пока не планирует выпускать облигации в юанях - 08.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250508/minfin-857397382.html
Минфин России пока не планирует выпускать облигации в юанях
Минфин России пока не планирует выпускать облигации в юанях - 08.05.2025, ПРАЙМ
Минфин России пока не планирует выпускать облигации в юанях
Минфин РФ пока не планирует выпускать облигации в юанях, заявил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах российско-китайских переговоров. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T15:17+0300
2025-05-08T15:17+0300
экономика
финансы
антон силуанов
россия
минфин
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ пока не планирует выпускать облигации в юанях, заявил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах российско-китайских переговоров. "У нас пока нет в планах юаневых облигаций", - сказал Силуанов. Ранее Силуанов говорил касательно перспектив появления облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях, что Минфин пока в процессе налаживания "междепозитарных мостов с китайским партнером". По словам министра, это "не просто идет".
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финансы, антон силуанов, россия, минфин
Экономика, Финансы, Антон Силуанов, РОССИЯ, Минфин
15:17 08.05.2025
 
Минфин России пока не планирует выпускать облигации в юанях

Силуанов: Минфин России пока не планирует выпускать облигации в юанях - Силуанов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ пока не планирует выпускать облигации в юанях, заявил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах российско-китайских переговоров.
"У нас пока нет в планах юаневых облигаций", - сказал Силуанов.
Ранее Силуанов говорил касательно перспектив появления облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях, что Минфин пока в процессе налаживания "междепозитарных мостов с китайским партнером". По словам министра, это "не просто идет".
Юань - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
В Совкомбанке оценили интерес российских компаний к рынку облигаций в Китае
5 мая, 15:29
 
ЭкономикаФинансыАнтон СилуановРОССИЯМинфин
 
 
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