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Минфин России пока не планирует выпускать облигации в юанях
Минфин России пока не планирует выпускать облигации в юанях - 08.05.2025, ПРАЙМ
Минфин России пока не планирует выпускать облигации в юанях
Минфин РФ пока не планирует выпускать облигации в юанях, заявил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах российско-китайских переговоров. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T15:17+0300
2025-05-08T15:17+0300
2025-05-08T15:17+0300
экономика
финансы
антон силуанов
россия
минфин
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ пока не планирует выпускать облигации в юанях, заявил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах российско-китайских переговоров. "У нас пока нет в планах юаневых облигаций", - сказал Силуанов. Ранее Силуанов говорил касательно перспектив появления облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях, что Минфин пока в процессе налаживания "междепозитарных мостов с китайским партнером". По словам министра, это "не просто идет".
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финансы, антон силуанов, россия, минфин
Экономика, Финансы, Антон Силуанов, РОССИЯ, Минфин
Минфин России пока не планирует выпускать облигации в юанях
Силуанов: Минфин России пока не планирует выпускать облигации в юанях - Силуанов
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ пока не планирует выпускать облигации в юанях, заявил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах российско-китайских переговоров.
"У нас пока нет в планах юаневых облигаций", - сказал Силуанов.
Ранее Силуанов говорил касательно перспектив появления облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях, что Минфин пока в процессе налаживания "междепозитарных мостов с китайским партнером". По словам министра, это "не просто идет".
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