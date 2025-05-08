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В учебнике по истории Молдавии назвали оккупацию нацистами благом

В учебнике по истории Молдавии назвали оккупацию нацистами благом - 08.05.2025, ПРАЙМ

В учебнике по истории Молдавии назвали оккупацию нацистами благом

В новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Адольфа Гитлера, | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T06:02+0300

2025-05-08T06:02+0300

2025-05-08T06:02+0300

общество

экономика

мировая экономика

молдавия

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кишинев

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КИШИНЕВ, 8 мая - ПРАЙМ. В новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Адольфа Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения, выяснило РИА Новости. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям. Авторы учебника пытаются продемонстрировать, что оккупация Молдавии в годы Великой Отечественной войны на самом деле была благом. Они утверждают, что нацисты занимались восстановлением промышленности и экономики, "приняли меры по возвращению коммерческой жизни в нормальное русло". Также отмечено, что активно шла модернизация предприятий и был "применен режим финансовых послаблений, чтобы восстановить производственные силы". При этом опускается момент массовой конфискации имущества у местных жителей. В качестве самостоятельной работы школьникам предлагают доказать, что "румынские власти способствовали экономическому восстановлению Бессарабии даже во время войны". Авторы не допускают возможности иной точки зрения на события тех лет. Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.

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общество , мировая экономика, молдавия, германия, кишинев, майя санду