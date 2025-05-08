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В Молдавии могут запретить День Победы - 08.05.2025, ПРАЙМ
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В Молдавии могут запретить День Победы
В Молдавии могут запретить День Победы - 08.05.2025, ПРАЙМ
В Молдавии могут запретить День Победы
Власти Молдавии могут попытаться в будущем запретить День Победы под предлогом того, что ветеранов уже не будет в живых, заявил РИА Новости глава... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T07:17+0300
2025-05-08T07:17+0300
общество
бизнес
молдавия
майя санду
евгения гуцул
комсомольская правда
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857387258.jpg?1746677865
КИШИНЕВ, 8 мая - ПРАЙМ. Власти Молдавии могут попытаться в будущем запретить День Победы под предлогом того, что ветеранов уже не будет в живых, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. "Власти давно говорят о том, чтобы свести на нет празднование Дня Победы. Безусловно, в будущем такая попытка (запретить День Победы - ред.) будет, власти давно хотят превратить праздник День Победы в День поминовения, скорби. Мы будем делать все возможное, чтобы сохранить этот праздник даже после ухода всех ветеранов", - заявил Петрович. По его словам, чтобы изменить ситуацию, нужно серьезно пересмотреть государственную политику в области образования и культуры. "Нужно учить объективную историю, нужно прицеливаться на 5-10 лет вперед, нужно придерживаться определенной государственной политики. К сожалению, в нашей стране на сегодняшний день нет программы патриотического воспитания молодежи, они не разрабатывались с 2008 года. Столько лет страна живет без программы патриотического воспитания молодежи", - отметил Петрович. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
общество , бизнес, молдавия, майя санду, евгения гуцул, комсомольская правда
Общество , Бизнес, МОЛДАВИЯ, Майя Санду, Евгения Гуцул, Комсомольская правда
07:17 08.05.2025
 
В Молдавии могут запретить День Победы

Координационный комитет "Победа": власти Молдавии могут запретить День Победы

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КИШИНЕВ, 8 мая - ПРАЙМ. Власти Молдавии могут попытаться в будущем запретить День Победы под предлогом того, что ветеранов уже не будет в живых, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Власти давно говорят о том, чтобы свести на нет празднование Дня Победы. Безусловно, в будущем такая попытка (запретить День Победы - ред.) будет, власти давно хотят превратить праздник День Победы в День поминовения, скорби. Мы будем делать все возможное, чтобы сохранить этот праздник даже после ухода всех ветеранов", - заявил Петрович.
По его словам, чтобы изменить ситуацию, нужно серьезно пересмотреть государственную политику в области образования и культуры.
"Нужно учить объективную историю, нужно прицеливаться на 5-10 лет вперед, нужно придерживаться определенной государственной политики. К сожалению, в нашей стране на сегодняшний день нет программы патриотического воспитания молодежи, они не разрабатывались с 2008 года. Столько лет страна живет без программы патриотического воспитания молодежи", - отметил Петрович.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
 
ОбществоБизнесМОЛДАВИЯМайя СандуЕвгения ГуцулКомсомольская правда
 
 
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