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Индекс Мосбиржи усилил рост вслед за акциями "Газпрома" - 08.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250508/mosbirzha-857398826.html
Индекс Мосбиржи усилил рост вслед за акциями "Газпрома"
Индекс Мосбиржи усилил рост вслед за акциями "Газпрома" - 08.05.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи усилил рост вслед за акциями "Газпрома"
Индекс Мосбиржи усилил рост почти до 1% вместе с тяжеловесными акциями "Газпрома" после сообщений СМИ о том, что США и Россия обсуждают возможность... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T16:27+0300
2025-05-08T16:27+0300
экономика
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мосбиржа
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи усилил рост почти до 1% вместе с тяжеловесными акциями "Газпрома" после сообщений СМИ о том, что США и Россия обсуждают возможность возобновления поставок российского газа в Европу, следует из данных торгов. К 16.14 индекс Мосбиржи растет на 0,84%, до 2 856,68. До новостей он рос примерно на 0,2%. Акции "Газпрома", в свою очередь, усилили рост стоимости c 0,8% до 2,24%. Официальные лица США и России провели переговоры о помощи США в восстановлении поставок газа из России в Европу, сообщает агентство Reuters.
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рынок, торги, газ, мосбиржа, газпром
Экономика, Рынок, Торги, Газ, Мосбиржа, Газпром
16:27 08.05.2025
 
Индекс Мосбиржи усилил рост вслед за акциями "Газпрома"

Индекс Мосбиржи усилил рост почти до 1% вслед за акциями "Газпрома"

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи усилил рост почти до 1% вместе с тяжеловесными акциями "Газпрома" после сообщений СМИ о том, что США и Россия обсуждают возможность возобновления поставок российского газа в Европу, следует из данных торгов.
К 16.14 индекс Мосбиржи растет на 0,84%, до 2 856,68. До новостей он рос примерно на 0,2%. Акции "Газпрома", в свою очередь, усилили рост стоимости c 0,8% до 2,24%.
Официальные лица США и России провели переговоры о помощи США в восстановлении поставок газа из России в Европу, сообщает агентство Reuters.
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
Фьючерсы Уолл-стрит растут на 1% в ожидании итогов переговоров о пошлинах
13:56
 
ЭкономикаРынокТоргиГазМосбиржаГазпром
 
 
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