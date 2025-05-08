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Рейс "ЮТэйр" Душанбе - "Внуково" спустя 31 час вылетел в Москву
Рейс "ЮТэйр" Душанбе - "Внуково" спустя 31 час вылетел в Москву - 08.05.2025, ПРАЙМ
Рейс "ЮТэйр" Душанбе - "Внуково" спустя 31 час вылетел в Москву
Рейс авиакомпании "ЮТэйр" Душанбе - "Внуково", который вечером во вторник по пути в Москву сел на запасной аэродром в Саратове, спустя почти 31 час вылетел в... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T00:51+0300
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САРАТОВ, 8 мая - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "ЮТэйр" Душанбе - "Внуково", который вечером во вторник по пути в Москву сел на запасной аэродром в Саратове, спустя почти 31 час вылетел в аэропорт назначения, следует из данных онлайн-табло на сайте саратовского аэропорта "Гагарин".
Ранее в пресс-службе "Гагарина" РИА Новости сообщили, что саратовский аэропорт во вторник принял в качестве запасного аэродрома девять самолетов, летевших в Москву из Тбилиси, Газипаша, Баку, Душанбе, Минеральных Вод, Ставрополя, Ташкента и Сочи. В пресс-службе уточнили, что пассажиров этих рейсов представители авиакомпаний обеспечивают водой и питанием. К 20.30 мск среды все рейсы вылетели в московские авиаузлы, за исключением рейса "ЮТэйр" UT-802 Душанбе - "Внуково", который был задержан до конца дня.
"Номер рейса - UT-802. Авиакомпания - "ЮТэйр". Саратов - вылетел в 01.20 (00.20 мск) 8 мая. (Аэропорт назначения) - "Внуково", - указано на онлайн-табло на сайте "Гагарина".
Уточняется, что рейс выполняет Boing-767.
Как следует из онлайн-табло на сайте аэропорта "Внуково", рейс UT-802 Душанбе - Москва, который должен был по расписанию прилететь в 18.40 мск 6 мая, ожидается спустя почти 31 час - в 01.30 мск 8 мая.
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Рейс "ЮТэйр" Душанбе - "Внуково" спустя 31 час вылетел в Москву
Рейс "ЮТэйр" Душанбе - "Внуково" спустя 31 час вылетел в Москву
САРАТОВ, 8 мая - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "ЮТэйр" Душанбе - "Внуково", который вечером во вторник по пути в Москву сел на запасной аэродром в Саратове, спустя почти 31 час вылетел в аэропорт назначения, следует из данных онлайн-табло на сайте саратовского аэропорта "Гагарин".
Ранее в пресс-службе "Гагарина" РИА Новости сообщили, что саратовский аэропорт во вторник принял в качестве запасного аэродрома девять самолетов, летевших в Москву из Тбилиси, Газипаша, Баку, Душанбе, Минеральных Вод, Ставрополя, Ташкента и Сочи. В пресс-службе уточнили, что пассажиров этих рейсов представители авиакомпаний обеспечивают водой и питанием. К 20.30 мск среды все рейсы вылетели в московские авиаузлы, за исключением рейса "ЮТэйр" UT-802 Душанбе - "Внуково", который был задержан до конца дня.
"Номер рейса - UT-802. Авиакомпания - "ЮТэйр". Саратов - вылетел в 01.20 (00.20 мск) 8 мая. (Аэропорт назначения) - "Внуково", - указано на онлайн-табло на сайте "Гагарина".
Уточняется, что рейс выполняет Boing-767.
Как следует из онлайн-табло на сайте аэропорта "Внуково", рейс UT-802 Душанбе - Москва, который должен был по расписанию прилететь в 18.40 мск 6 мая, ожидается спустя почти 31 час - в 01.30 мск 8 мая.