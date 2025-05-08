https://1prime.ru/20250508/moskva-857384788.html

Рейс "ЮТэйр" Душанбе - "Внуково" спустя 31 час вылетел в Москву

Рейс "ЮТэйр" Душанбе - "Внуково" спустя 31 час вылетел в Москву - 08.05.2025, ПРАЙМ

Рейс "ЮТэйр" Душанбе - "Внуково" спустя 31 час вылетел в Москву

Рейс авиакомпании "ЮТэйр" Душанбе - "Внуково", который вечером во вторник по пути в Москву сел на запасной аэродром в Саратове, спустя почти 31 час вылетел в... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T00:51+0300

2025-05-08T00:51+0300

2025-05-08T00:51+0300

бизнес

душанбе

москва

тбилиси

аэропорт внуково

ютэйр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857384788.jpg?1746654709

САРАТОВ, 8 мая - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "ЮТэйр" Душанбе - "Внуково", который вечером во вторник по пути в Москву сел на запасной аэродром в Саратове, спустя почти 31 час вылетел в аэропорт назначения, следует из данных онлайн-табло на сайте саратовского аэропорта "Гагарин". Ранее в пресс-службе "Гагарина" РИА Новости сообщили, что саратовский аэропорт во вторник принял в качестве запасного аэродрома девять самолетов, летевших в Москву из Тбилиси, Газипаша, Баку, Душанбе, Минеральных Вод, Ставрополя, Ташкента и Сочи. В пресс-службе уточнили, что пассажиров этих рейсов представители авиакомпаний обеспечивают водой и питанием. К 20.30 мск среды все рейсы вылетели в московские авиаузлы, за исключением рейса "ЮТэйр" UT-802 Душанбе - "Внуково", который был задержан до конца дня. "Номер рейса - UT-802. Авиакомпания - "ЮТэйр". Саратов - вылетел в 01.20 (00.20 мск) 8 мая. (Аэропорт назначения) - "Внуково", - указано на онлайн-табло на сайте "Гагарина". Уточняется, что рейс выполняет Boing-767. Как следует из онлайн-табло на сайте аэропорта "Внуково", рейс UT-802 Душанбе - Москва, который должен был по расписанию прилететь в 18.40 мск 6 мая, ожидается спустя почти 31 час - в 01.30 мск 8 мая.

душанбе

москва

тбилиси

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, душанбе, москва, тбилиси, аэропорт внуково, ютэйр