Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи - 08.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250508/natsvalyuta-857399130.html
Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи
Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи - 08.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи
Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи, расширять расчеты в национальных валютах. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T16:33+0300
2025-05-08T16:33+0300
экономика
россия
финансы
китай
оон
нацвалюта
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c06b519549be46bd53b4bf180e3fb1.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи, расширять расчеты в национальных валютах. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля. "В целях дальнейшего продвижения взаимовыгодной кооперации Стороны договорились... повышать уровень финансового взаимодействия, наращивая межбанковские связи, расширяя расчеты в национальных валютах и углубляя кооперацию в области страхования, рейтинговых агентств и ценных бумаг", - говорится в документе
https://1prime.ru/20250508/aktivy-857398063.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a97b97dd5742b58a0bbf767bcce543e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, китай, оон, нацвалюта
Экономика, РОССИЯ, Финансы, КИТАЙ, ООН, нацвалюта
16:33 08.05.2025
 
Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи

Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи и расширять расчеты в нацвалютах

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и китайских юаней
Денежные купюры Банка России и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи, расширять расчеты в национальных валютах.
Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля.
"В целях дальнейшего продвижения взаимовыгодной кооперации Стороны договорились... повышать уровень финансового взаимодействия, наращивая межбанковские связи, расширяя расчеты в национальных валютах и углубляя кооперацию в области страхования, рейтинговых агентств и ценных бумаг", - говорится в документе
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
Россия и Китай осуждают изъятие активов других стран
15:45
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыКИТАЙООНнацвалюта
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала