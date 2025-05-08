https://1prime.ru/20250508/natsvalyuta-857399130.html

Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи

Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи - 08.05.2025, ПРАЙМ

Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи

Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи, расширять расчеты в национальных валютах. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T16:33+0300

2025-05-08T16:33+0300

2025-05-08T16:33+0300

экономика

россия

финансы

китай

оон

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи, расширять расчеты в национальных валютах. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля. "В целях дальнейшего продвижения взаимовыгодной кооперации Стороны договорились... повышать уровень финансового взаимодействия, наращивая межбанковские связи, расширяя расчеты в национальных валютах и углубляя кооперацию в области страхования, рейтинговых агентств и ценных бумаг", - говорится в документе

https://1prime.ru/20250508/aktivy-857398063.html

китай

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россия, финансы, китай, оон, нацвалюта