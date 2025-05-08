https://1prime.ru/20250508/natsvalyuta-857399130.html
Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи
Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи - 08.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи
Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи, расширять расчеты в национальных валютах. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T16:33+0300
2025-05-08T16:33+0300
2025-05-08T16:33+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи, расширять расчеты в национальных валютах. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля. "В целях дальнейшего продвижения взаимовыгодной кооперации Стороны договорились... повышать уровень финансового взаимодействия, наращивая межбанковские связи, расширяя расчеты в национальных валютах и углубляя кооперацию в области страхования, рейтинговых агентств и ценных бумаг", - говорится в документе
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россия, финансы, китай, оон, нацвалюта
Экономика, РОССИЯ, Финансы, КИТАЙ, ООН, нацвалюта
Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи
Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи и расширять расчеты в нацвалютах
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи, расширять расчеты в национальных валютах.
Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля.
"В целях дальнейшего продвижения взаимовыгодной кооперации Стороны договорились... повышать уровень финансового взаимодействия, наращивая межбанковские связи, расширяя расчеты в национальных валютах и углубляя кооперацию в области страхования, рейтинговых агентств и ценных бумаг", - говорится в документе
Россия и Китай осуждают изъятие активов других стран