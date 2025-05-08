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"Будем готовы". Нидерланды выступили с резким заявлением в адрес России - 08.05.2025, ПРАЙМ
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"Будем готовы". Нидерланды выступили с резким заявлением в адрес России
"Будем готовы". Нидерланды выступили с резким заявлением в адрес России - 08.05.2025, ПРАЙМ
"Будем готовы". Нидерланды выступили с резким заявлением в адрес России
Нидерланды начали подготовку к возможному вооруженному конфликту с Россией. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на вице-адмирала Питера Ризника,... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T09:33+0300
2025-05-08T09:34+0300
политика
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Нидерланды начали подготовку к возможному вооруженному конфликту с Россией. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на вице-адмирала Питера Ризника, директора голландского военного разведывательного агентства MIVD."Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе программы повышенной готовности, чтобы быть уверенными в том, что мы будем готовы, если это произойдет", — сообщил Ризник изданию.Вице-адмирал также выразил мнение, что по завершении конфликта на Украине Россия якобы сможет в кратчайшие сроки восстановить военный потенциал и приступить к подготовке к новым операциям. Это, по его словам, и требует внимательной подготовки со стороны альянса.На Западе все чаще звучат прогнозы о возможном столкновении НАТО и России. На фоне этих заявлений в Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без ответа шаги, которые воспринимаются как опасные для ее национальных интересов. Кроме того, Россия также указывает на активизацию военной инфраструктуры НАТО у границ страны. В Москве обращают внимание на то, что альянс расширяет свое присутствие в Европе под предлогом "сдерживания российской агрессии", что вызывает серьезную обеспокоенность.Между тем, МИД России подчеркнул, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, однако лишь при условии равноправного подхода, добавив, что Западу также следует отказаться от курса на милитаризацию континента.
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запад, европа, нидерланды, россия, нато
Политика, ЗАПАД, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, РОССИЯ, НАТО
09:33 08.05.2025 (обновлено: 09:34 08.05.2025)
 
"Будем готовы". Нидерланды выступили с резким заявлением в адрес России

Politico: Нидерланды заявили о подготовке к возможной войне с Россией

© CC BY 2.0 / hmmmayorФлаг Нидерландов, Роттердам
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© CC BY 2.0 / hmmmayor
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Нидерланды начали подготовку к возможному вооруженному конфликту с Россией. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на вице-адмирала Питера Ризника, директора голландского военного разведывательного агентства MIVD.
"Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе программы повышенной готовности, чтобы быть уверенными в том, что мы будем готовы, если это произойдет", — сообщил Ризник изданию.
Вице-адмирал также выразил мнение, что по завершении конфликта на Украине Россия якобы сможет в кратчайшие сроки восстановить военный потенциал и приступить к подготовке к новым операциям. Это, по его словам, и требует внимательной подготовки со стороны альянса.
На Западе все чаще звучат прогнозы о возможном столкновении НАТО и России. На фоне этих заявлений в Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без ответа шаги, которые воспринимаются как опасные для ее национальных интересов. Кроме того, Россия также указывает на активизацию военной инфраструктуры НАТО у границ страны. В Москве обращают внимание на то, что альянс расширяет свое присутствие в Европе под предлогом "сдерживания российской агрессии", что вызывает серьезную обеспокоенность.
Между тем, МИД России подчеркнул, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, однако лишь при условии равноправного подхода, добавив, что Западу также следует отказаться от курса на милитаризацию континента.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
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