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Новак рассказал о переговорах России и Китая по "Силе Сибири 2"

Новак рассказал о переговорах России и Китая по "Силе Сибири 2" - 08.05.2025, ПРАЙМ

Новак рассказал о переговорах России и Китая по "Силе Сибири 2"

Российский и китайский бизнес ведет переговоры касательно экономических условий проекта газопровода "Сила Сибири 2", а лидеры двух стран по итогам переговоров в | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T14:09+0300

2025-05-08T14:09+0300

2025-05-08T14:09+0300

энергетика

россия

газ

китай

александр новак

владимир путин

си цзиньпин

сила сибири 2

газопровод "сила сибири"

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Российский и китайский бизнес ведет переговоры касательно экономических условий проекта газопровода "Сила Сибири 2", а лидеры двух стран по итогам переговоров в Москве дали указание ускорить эту работу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. В четверг в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. "Мы обсуждали, что это действительно важный проект ("Сила Сибири 2" - ред.). Уже сделана определенная часть работы, связанная с проектированием, технико-экономическим основанием. Сейчас окончательно ведутся переговоры между компаниями, касающиеся экономических условий. Лидеры дали указания ускорить эту работу", - ответил Новак на вопрос о прогрессе в переговорах.

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китай

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россия, газ, китай, александр новак, владимир путин, си цзиньпин, сила сибири 2, газопровод "сила сибири"