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Новак рассказал о переговорах России и Китая по "Силе Сибири 2" - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Новак рассказал о переговорах России и Китая по "Силе Сибири 2"
Новак рассказал о переговорах России и Китая по "Силе Сибири 2" - 08.05.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о переговорах России и Китая по "Силе Сибири 2"
Российский и китайский бизнес ведет переговоры касательно экономических условий проекта газопровода "Сила Сибири 2", а лидеры двух стран по итогам переговоров в | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T14:09+0300
2025-05-08T14:09+0300
энергетика
россия
газ
китай
александр новак
владимир путин
си цзиньпин
сила сибири 2
газопровод "сила сибири"
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Российский и китайский бизнес ведет переговоры касательно экономических условий проекта газопровода "Сила Сибири 2", а лидеры двух стран по итогам переговоров в Москве дали указание ускорить эту работу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. В четверг в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. "Мы обсуждали, что это действительно важный проект ("Сила Сибири 2" - ред.). Уже сделана определенная часть работы, связанная с проектированием, технико-экономическим основанием. Сейчас окончательно ведутся переговоры между компаниями, касающиеся экономических условий. Лидеры дали указания ускорить эту работу", - ответил Новак на вопрос о прогрессе в переговорах.
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россия, газ, китай, александр новак, владимир путин, си цзиньпин, сила сибири 2, газопровод "сила сибири"
Энергетика, РОССИЯ, Газ, КИТАЙ, Александр Новак, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Сила Сибири 2, Газопровод "Сила Сибири"
14:09 08.05.2025
 
Новак рассказал о переговорах России и Китая по "Силе Сибири 2"

Новак: Россия и Китай ведут переговоры по экономическим условиям проекта "Сила Сибири 2"

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Российский и китайский бизнес ведет переговоры касательно экономических условий проекта газопровода "Сила Сибири 2", а лидеры двух стран по итогам переговоров в Москве дали указание ускорить эту работу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
В четверг в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Мы обсуждали, что это действительно важный проект ("Сила Сибири 2" - ред.). Уже сделана определенная часть работы, связанная с проектированием, технико-экономическим основанием. Сейчас окончательно ведутся переговоры между компаниями, касающиеся экономических условий. Лидеры дали указания ускорить эту работу", - ответил Новак на вопрос о прогрессе в переговорах.
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ЭнергетикаРОССИЯГазКИТАЙАлександр НовакВладимир ПутинСи ЦзиньпинСила Сибири 2Газопровод "Сила Сибири"
 
 
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