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Менделеевская олимпиада поможет укрепить связи России и Бразилии
Менделеевская олимпиада поможет укрепить связи России и Бразилии - 08.05.2025, ПРАЙМ
Менделеевская олимпиада поможет укрепить связи России и Бразилии
Международная Менделеевская олимпиада по химии станет платформой для укрепления связей России и Бразилии в сфере образования, заявила РИА Новости профессор... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T01:09+0300
2025-05-08T01:09+0300
2025-05-08T01:09+0300
экономика
россия
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владимир путин
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 мая - ПРАЙМ. Международная Менделеевская олимпиада по химии станет платформой для укрепления связей России и Бразилии в сфере образования, заявила РИА Новости профессор Федерального университета Минас-Жерайс Арилза Порту.
Крупнейший турнир юных химиков стартовал во вторник в бразильском городе Белу-Оризонти на базе этого университета.
"Проведение в наших стенах этого мероприятия имеет важное значение, поскольку позволяет построить отношения со всеми странами, которые посетят наш университет, но особенно с Россией, с которой мы хотим работать над соглашениями о сотрудничестве, над обменом студентами и аспирантами и так далее. Это время для построения новых совместных проектов", - сказала Порту.
Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии - одно из крупнейших и старейших в мире соревнований, она основана в 1967 году. Олимпиада проводится неделю и состоит из трех туров: двух теоретических и одного экспериментального, по итогам которых каждый участник получает золотую, серебряную, бронзовую медаль или диплом участника. Также назначаются награды за лучшее решение теории и лучшее выполнение эксперимента.
Победа в данном состязании гарантирует школьникам поступление без экзаменов в лучшие вузы, кроме того, некоторых могут взять на работу в лаборатории с первого курса обучения. В олимпиаде участвуют школьники выпускных и предвыпускных классов из числа победителей национальных химических олимпиад со всего мира.
Организатором олимпиады выступает химический факультет МГУ и с 2017 года Фонд Мельниченко. Мероприятие проводится в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий и включено в инициативу "Наука побеждать".
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Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, Владимир Путин, МГУ
Менделеевская олимпиада поможет укрепить связи России и Бразилии
Порту: олимпиада по химии станет платформой для укрепления связей России и Бразилии
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 мая - ПРАЙМ. Международная Менделеевская олимпиада по химии станет платформой для укрепления связей России и Бразилии в сфере образования, заявила РИА Новости профессор Федерального университета Минас-Жерайс Арилза Порту.
Крупнейший турнир юных химиков стартовал во вторник в бразильском городе Белу-Оризонти на базе этого университета.
"Проведение в наших стенах этого мероприятия имеет важное значение, поскольку позволяет построить отношения со всеми странами, которые посетят наш университет, но особенно с Россией, с которой мы хотим работать над соглашениями о сотрудничестве, над обменом студентами и аспирантами и так далее. Это время для построения новых совместных проектов", - сказала Порту.
Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии - одно из крупнейших и старейших в мире соревнований, она основана в 1967 году. Олимпиада проводится неделю и состоит из трех туров: двух теоретических и одного экспериментального, по итогам которых каждый участник получает золотую, серебряную, бронзовую медаль или диплом участника. Также назначаются награды за лучшее решение теории и лучшее выполнение эксперимента.
Победа в данном состязании гарантирует школьникам поступление без экзаменов в лучшие вузы, кроме того, некоторых могут взять на работу в лаборатории с первого курса обучения. В олимпиаде участвуют школьники выпускных и предвыпускных классов из числа победителей национальных химических олимпиад со всего мира.
Организатором олимпиады выступает химический факультет МГУ и с 2017 года Фонд Мельниченко. Мероприятие проводится в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий и включено в инициативу "Наука побеждать".