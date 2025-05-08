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Опрос показал, сколько россиян одобряют длинные выходные в мае - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько россиян одобряют длинные выходные в мае
Опрос показал, сколько россиян одобряют длинные выходные в мае - 08.05.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян одобряют длинные выходные в мае
Большинство россиян приветствует длинные выходные в мае, и лишь 7% жителей страны недовольны такой практикой, показало исследование SuperJob для РИА Новости. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T05:17+0300
2025-05-08T05:17+0300
бизнес
общество
экономика
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Большинство россиян приветствует длинные выходные в мае, и лишь 7% жителей страны недовольны такой практикой, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Семь из десяти опрошенных положительно восприняли эту новость: "Хорошо отдохнуть полезно для здоровья"; "Обработку приусадебных участков никто не отменял". А 7% высказались против: "Работать нужно, а не отдыхать", - уверены респонденты. В исследование приняло участие 1600 россиян. Еще 18% восприняли майские выходные равнодушно, а 7% затруднились с ответом. Эти люди заявили: "С одной стороны хорошо, с другой - не очень: расслабляешься и потом сложно настраиваться на рабочий режим". Женщины чаще мужчин радуются майским праздникам (75% против 61% соответственно). Чем старше респонденты, тем меньше у них энтузиазма по поводу предстоящих выходных: среди молодежи до 35 лет одобряют подобный отдых в мае 71%, а среди граждан старше 45 лет - только 65%. Согласно постановлению правительства РФ, в этом году на майские праздники жители страны отдыхают дважды по четыре дня: 1-4 и 8-11 мая.
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192
40
192
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40
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40
бизнес, общество , рф
Бизнес, Общество , Экономика, РФ
05:17 08.05.2025
 
Опрос показал, сколько россиян одобряют длинные выходные в мае

SuperJob: большинство россиян приветствует длинные выходные в мае

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Большинство россиян приветствует длинные выходные в мае, и лишь 7% жителей страны недовольны такой практикой, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Семь из десяти опрошенных положительно восприняли эту новость: "Хорошо отдохнуть полезно для здоровья"; "Обработку приусадебных участков никто не отменял". А 7% высказались против: "Работать нужно, а не отдыхать", - уверены респонденты. В исследование приняло участие 1600 россиян.
Еще 18% восприняли майские выходные равнодушно, а 7% затруднились с ответом. Эти люди заявили: "С одной стороны хорошо, с другой - не очень: расслабляешься и потом сложно настраиваться на рабочий режим".
Женщины чаще мужчин радуются майским праздникам (75% против 61% соответственно). Чем старше респонденты, тем меньше у них энтузиазма по поводу предстоящих выходных: среди молодежи до 35 лет одобряют подобный отдых в мае 71%, а среди граждан старше 45 лет - только 65%.
Согласно постановлению правительства РФ, в этом году на майские праздники жители страны отдыхают дважды по четыре дня: 1-4 и 8-11 мая.
 
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