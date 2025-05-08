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"Обанкротит Европу". Орбан раскритиковал планы фон дер Ляйен по Украине - 08.05.2025, ПРАЙМ
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"Обанкротит Европу". Орбан раскритиковал планы фон дер Ляйен по Украине
"Обанкротит Европу". Орбан раскритиковал планы фон дер Ляйен по Украине - 08.05.2025, ПРАЙМ
"Обанкротит Европу". Орбан раскритиковал планы фон дер Ляйен по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой в адрес главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее инициативу ускорить процесс... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T17:00+0300
2025-05-08T17:00+0300
политика
ес
венгрия
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
украина
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой в адрес главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее инициативу ускорить процесс вступления Украины в Европейский союз. Об этом он написал в социальной сети X."Предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обанкротит Европу и ляжет непосильным бременем на домохозяйства в Центральной Европе. Мы не позволим Брюсселю заставить венгерские семьи платить цену за вступление Украины в ЕС!" — написал политик.Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель должен ускорить евроинтеграцию Украины и начать предметные переговоры с Киевом уже в 2025 году.С 14 апреля в Венгрии стартовал всеобщий опрос населения по вопросу членства Украины в ЕС. Анкеты рассылаются по почте, а гражданам предлагается ответить "да" или "нет" на единственный вопрос в бюллетени: поддерживают ли они вступление Украины в Европейский союз. о завершении опроса в июне его итоги направят в Брюссель. В отличие от референдума, участие в консультации не требует соблюдения порога явки.Ранее Орбан отмечал, что Евросоюз планирует принять Украину в свои ряды до 2030 года, однако окончательное решение остается за Венгрией. По мнению Орбана, такой шаг нанес бы ущерб венгерской экономике. Брюссель преследует не цель поддержки Украины, а стремится к ее колонизации, используя продолжение конфликта как инструмент давления, пояснил премьер, подчеркнув, что Будапешт остается сторонником европейской интеграции, но выступает против ускоренного принятия Украины в ЕС. Кроме того, Орбан напомнил, что завершить процесс евроинтеграции Украины невозможно без согласия Венгрии.
https://1prime.ru/20250508/ukraina-857393548.html
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ес, венгрия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, украина
Политика, ЕС, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, УКРАИНА
17:00 08.05.2025
 
"Обанкротит Европу". Орбан раскритиковал планы фон дер Ляйен по Украине

Орбан: нельзя позволить, чтобы европейские семьи платили за вступление Украины в ЕС

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой в адрес главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее инициативу ускорить процесс вступления Украины в Европейский союз. Об этом он написал в социальной сети X.
"Предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обанкротит Европу и ляжет непосильным бременем на домохозяйства в Центральной Европе. Мы не позволим Брюсселю заставить венгерские семьи платить цену за вступление Украины в ЕС!" — написал политик.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель должен ускорить евроинтеграцию Украины и начать предметные переговоры с Киевом уже в 2025 году.
С 14 апреля в Венгрии стартовал всеобщий опрос населения по вопросу членства Украины в ЕС. Анкеты рассылаются по почте, а гражданам предлагается ответить "да" или "нет" на единственный вопрос в бюллетени: поддерживают ли они вступление Украины в Европейский союз. о завершении опроса в июне его итоги направят в Брюссель. В отличие от референдума, участие в консультации не требует соблюдения порога явки.
Ранее Орбан отмечал, что Евросоюз планирует принять Украину в свои ряды до 2030 года, однако окончательное решение остается за Венгрией. По мнению Орбана, такой шаг нанес бы ущерб венгерской экономике. Брюссель преследует не цель поддержки Украины, а стремится к ее колонизации, используя продолжение конфликта как инструмент давления, пояснил премьер, подчеркнув, что Будапешт остается сторонником европейской интеграции, но выступает против ускоренного принятия Украины в ЕС. Кроме того, Орбан напомнил, что завершить процесс евроинтеграции Украины невозможно без согласия Венгрии.
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
"Нанесет ущерб". Орбан предупредил о новой угрозе для ЕС от Украины
13:43
 
ПолитикаЕСВЕНГРИЯВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенУКРАИНА
 
 
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