https://1prime.ru/20250508/orban-857399495.html

"Обанкротит Европу". Орбан раскритиковал планы фон дер Ляйен по Украине

"Обанкротит Европу". Орбан раскритиковал планы фон дер Ляйен по Украине - 08.05.2025, ПРАЙМ

"Обанкротит Европу". Орбан раскритиковал планы фон дер Ляйен по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой в адрес главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее инициативу ускорить процесс... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T17:00+0300

2025-05-08T17:00+0300

2025-05-08T17:00+0300

политика

ес

венгрия

виктор орбан

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой в адрес главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее инициативу ускорить процесс вступления Украины в Европейский союз. Об этом он написал в социальной сети X."Предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обанкротит Европу и ляжет непосильным бременем на домохозяйства в Центральной Европе. Мы не позволим Брюсселю заставить венгерские семьи платить цену за вступление Украины в ЕС!" — написал политик.Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель должен ускорить евроинтеграцию Украины и начать предметные переговоры с Киевом уже в 2025 году.С 14 апреля в Венгрии стартовал всеобщий опрос населения по вопросу членства Украины в ЕС. Анкеты рассылаются по почте, а гражданам предлагается ответить "да" или "нет" на единственный вопрос в бюллетени: поддерживают ли они вступление Украины в Европейский союз. о завершении опроса в июне его итоги направят в Брюссель. В отличие от референдума, участие в консультации не требует соблюдения порога явки.Ранее Орбан отмечал, что Евросоюз планирует принять Украину в свои ряды до 2030 года, однако окончательное решение остается за Венгрией. По мнению Орбана, такой шаг нанес бы ущерб венгерской экономике. Брюссель преследует не цель поддержки Украины, а стремится к ее колонизации, используя продолжение конфликта как инструмент давления, пояснил премьер, подчеркнув, что Будапешт остается сторонником европейской интеграции, но выступает против ускоренного принятия Украины в ЕС. Кроме того, Орбан напомнил, что завершить процесс евроинтеграции Украины невозможно без согласия Венгрии.

https://1prime.ru/20250508/ukraina-857393548.html

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ес, венгрия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, украина