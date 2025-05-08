https://1prime.ru/20250508/papa-857403487.html

Избран новый папа Римский

Избран новый папа Римский - 08.05.2025, ПРАЙМ

Избран новый папа Римский

Проходящий в Ватикане конклав избрал 267-го папу Римского, о чем свидетельствует белый дым, выходящий из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T19:12+0300

2025-05-08T19:12+0300

2025-05-08T19:36+0300

ватикан

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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Проходящий в Ватикане конклав избрал 267-го папу Римского, о чем свидетельствует белый дым, выходящий из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца.Кроме того, объявление об успешном голосовании сопровождалось звоном колоколов. В итоге кардиналы избрали нового главу Римско-католической церкви в четвертом туре голосования.Ожидается, что в ближайшее время кардинал-протодиакон Доминик Мамберти появится на балконе Собора святого Петра. Он произнесет знаменитую латинскую формулу Habemus papam ("У нас есть папа") и объявит, кто именно был избран и какое папское имя он принял.Затем, по традиции, на балкон главного католического храма вынесут крест, а новоизбранный понтифик появится перед верующими и произнесет традиционное благословение Urbi et Orbi ("Городу и миру").

https://1prime.ru/20250507/vatikan-857382066.html

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ватикан