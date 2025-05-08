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Избран новый папа Римский - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Избран новый папа Римский
Избран новый папа Римский - 08.05.2025, ПРАЙМ
Избран новый папа Римский
Проходящий в Ватикане конклав избрал 267-го папу Римского, о чем свидетельствует белый дым, выходящий из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T19:12+0300
2025-05-08T19:36+0300
ватикан
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Проходящий в Ватикане конклав избрал 267-го папу Римского, о чем свидетельствует белый дым, выходящий из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца.Кроме того, объявление об успешном голосовании сопровождалось звоном колоколов. В итоге кардиналы избрали нового главу Римско-католической церкви в четвертом туре голосования.Ожидается, что в ближайшее время кардинал-протодиакон Доминик Мамберти появится на балконе Собора святого Петра. Он произнесет знаменитую латинскую формулу Habemus papam ("У нас есть папа") и объявит, кто именно был избран и какое папское имя он принял.Затем, по традиции, на балкон главного католического храма вынесут крест, а новоизбранный понтифик появится перед верующими и произнесет традиционное благословение Urbi et Orbi ("Городу и миру").
https://1prime.ru/20250507/vatikan-857382066.html
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ватикан
ВАТИКАН
19:12 08.05.2025 (обновлено: 19:36 08.05.2025)
 
Избран новый папа Римский

Конклав избрал нового папу Римского

Россия и Ватикан договорились повысить уровень дипломатических отношений до уровня посольств
Россия и Ватикан договорились повысить уровень дипломатических отношений до уровня посольств
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Проходящий в Ватикане конклав избрал 267-го папу Римского, о чем свидетельствует белый дым, выходящий из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца.
Кроме того, объявление об успешном голосовании сопровождалось звоном колоколов. В итоге кардиналы избрали нового главу Римско-католической церкви в четвертом туре голосования.
Ожидается, что в ближайшее время кардинал-протодиакон Доминик Мамберти появится на балконе Собора святого Петра. Он произнесет знаменитую латинскую формулу Habemus papam ("У нас есть папа") и объявит, кто именно был избран и какое папское имя он принял.
Затем, по традиции, на балкон главного католического храма вынесут крест, а новоизбранный понтифик появится перед верующими и произнесет традиционное благословение Urbi et Orbi ("Городу и миру").
Ватикан - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
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Вчера, 22:31
 
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