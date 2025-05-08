https://1prime.ru/20250508/parkovka-857383820.html
Парковка становится бесплатной на майских праздниках в Москве
Парковка становится бесплатной на майских праздниках в Москве - 08.05.2025, ПРАЙМ
Парковка становится бесплатной на майских праздниках в Москве
Парковка становится бесплатной на майских праздниках в Москве, оставить автомобиль без оплаты можно будет с 8 по 10 мая. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T00:39+0300
2025-05-08T00:39+0300
2025-05-08T00:39+0300
бизнес
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857383820.jpg?1746653978
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Парковка становится бесплатной на майских праздниках в Москве, оставить автомобиль без оплаты можно будет с 8 по 10 мая.
Как ранее сообщали в Telegram-канале столичного департамента транспорта, все уличные парковки столицы будут работать бесплатно с 8 по 10 мая. В том числе это коснется улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа.
Исключением станут лишь парковки со шлагбаумом, они продолжат работать в обычном режиме.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
Парковка становится бесплатной на майских праздниках в Москве
Парковка становится бесплатной на майских праздниках в Москве
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Парковка становится бесплатной на майских праздниках в Москве, оставить автомобиль без оплаты можно будет с 8 по 10 мая.
Как ранее сообщали в Telegram-канале столичного департамента транспорта, все уличные парковки столицы будут работать бесплатно с 8 по 10 мая. В том числе это коснется улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа.
Исключением станут лишь парковки со шлагбаумом, они продолжат работать в обычном режиме.