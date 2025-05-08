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Парковка становится бесплатной на майских праздниках в Москве

Парковка становится бесплатной на майских праздниках в Москве - 08.05.2025, ПРАЙМ

Парковка становится бесплатной на майских праздниках в Москве

Парковка становится бесплатной на майских праздниках в Москве, оставить автомобиль без оплаты можно будет с 8 по 10 мая. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T00:39+0300

2025-05-08T00:39+0300

2025-05-08T00:39+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Парковка становится бесплатной на майских праздниках в Москве, оставить автомобиль без оплаты можно будет с 8 по 10 мая. Как ранее сообщали в Telegram-канале столичного департамента транспорта, все уличные парковки столицы будут работать бесплатно с 8 по 10 мая. В том числе это коснется улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа. Исключением станут лишь парковки со шлагбаумом, они продолжат работать в обычном режиме.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва