https://1prime.ru/20250508/pashinyan-857402453.html

Пашинян прибыл в Россию

Пашинян прибыл в Россию - 08.05.2025, ПРАЙМ

Пашинян прибыл в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт в четверг корреспондент РИА Новости. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T18:31+0300

2025-05-08T18:31+0300

2025-05-08T18:31+0300

победа

россия

армения

никол пашинян

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт в четверг корреспондент РИА Новости. Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​​​​​​

https://1prime.ru/20250508/abbas-857402231.html

армения

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победа, россия, армения, никол пашинян