https://1prime.ru/20250508/pashinyan-857402453.html
Пашинян прибыл в Россию
Пашинян прибыл в Россию - 08.05.2025, ПРАЙМ
Пашинян прибыл в Россию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт в четверг корреспондент РИА Новости. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T18:31+0300
2025-05-08T18:31+0300
2025-05-08T18:31+0300
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никол пашинян
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт в четверг корреспондент РИА Новости. Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.
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победа, россия, армения, никол пашинян
Победа, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Никол Пашинян
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт в четверг корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.
Аббас прибыл в Россию для участия в мероприятиях по случаю 9 мая