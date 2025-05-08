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В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина - 08.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Кремле состоялась церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которая перешла в переговоры в узком... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T10:21+0300

2025-05-08T10:21+0300

2025-05-08T10:40+0300

политика

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

переговоры

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. В Кремле состоялась церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которая перешла в переговоры в узком составе, передает корреспондент РИА Новости.Церемония прошла в Георгиевском зале Московского Кремля. В ней приняли участие лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин, а также представители российской и китайской делегаций.По итогам переговоров лидеры планируют принять совместные заявления и выступить перед СМИ, а также пообщаться в неформальной обстановке за чаем.В состав российской делегации на переговоры в узком составе Путина и Си Цзиньпина вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава Роснефти Игорь Сечин.Как отметили в Кремле накануне встречи, Путин и Си Цзиньпин намерены обсудить самые чувствительные и ключевые вопросы взаимодействия двух стран. Кроме того, помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что в ходе личного общения Путин может проинформировать лидера КНР о ходе российско-американских контактов.Сообщается, что в ходе переговоров российский лидер поблагодарил китайского председателя за личную встречу в Москве."Уважаемый господин председатель, дорогой друг, дорогие китайские друзья, мне доставляет большое удовольствие всех вас приветствовать в Москве. Я очень рад нашей новой встрече и искренне ценю возможность личного прямого общения с вами", - обратился Путин к Си Цзиньпину.По словам Путина, отношения России и Китая носят взаимовыгодный и равноправный характер. Он также добавил, что намерение России и Китая выстраивать добрососедство, укреплять дружбу и расширять сотрудничество является выбором государств, основанном на стратегическом взаимодействии. Кроме того, Путин подчеркнул, что сотрудничество России и Китая укрепляется во благо народов и не против других стран."Боевое братство наших народов, сложившееся в те суровые военные годы, - это одна из фундаментальных основ современных российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Мы развиваем наши связи во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было", - сказал Путин в ходе переговоров.Российский лидер также отметил активную работу правительства России и Китая над реализацией всего массива двусторонних договоренностей, в число которых входит развернутый план экономического сотрудничества до 2030 года.Кроме того, Путин выразил благодарность Си Цзиньпину за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.Путин также сообщил Си Цзиньпину о готовности вновь посетить Китай с официальным визитом."Благодарен вам за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате", - сообщил президент.В свою очередь, китайский председатель заявил, что также рад принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы в российской столице."Уважаемый господин президент, мой дорогой друг, дорогие российские министры, я очень рад по приглашению моего друга президента Путина вновь посетить Россию с визитом и принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне", - сообщил Си Цзиньпин Путину.Помимо этого, он сообщил о готовности Китая совместно с Россией защищать правду об истории Второй Мировой войны."Сегодня перед лицом негативной тенденции односторонних действий и силового диктата в мире Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совета ООН, с чувством долга, смело защищать правду об истории Второй мировой войны", - сказал Си Цзиньпин на встрече с Путиным.

https://1prime.ru/20250508/kitay-857389749.html

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, переговоры