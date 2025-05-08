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В Кремле завершились официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина
В Кремле завершились официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина - 08.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле завершились официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина
Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов,... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T13:48+0300
2025-05-08T13:48+0300
2025-05-08T13:48+0300
политика
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов, передает корреспондент РИА Новости. Российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран проходят в Кремле. Путин в начале беседы с Си Цзиньпином в узком составе подчеркнул, что Россия и Китай развивают связи во благо народов и не против других стран. После завершения официальных переговоров контакты российских и китайских представителей продолжатся в формате официального завтрака. Кроме того, в Кремле запланирована беседа Путина и Си Цзиньпина с глазу на глаз в формате чаепития.
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Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, переговоры
В Кремле завершились официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина
Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились, продлившись около 3,5 часов
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов, передает корреспондент РИА Новости.
Российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран проходят в Кремле. Путин в начале беседы с Си Цзиньпином в узком составе подчеркнул, что Россия и Китай развивают связи во благо народов и не против других стран.
После завершения официальных переговоров контакты российских и китайских представителей продолжатся в формате официального завтрака. Кроме того, в Кремле запланирована беседа Путина и Си Цзиньпина с глазу на глаз в формате чаепития.
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