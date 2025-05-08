Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кортеж председателя КНР покинул Кремль после переговоров с Путиным - 08.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250508/peregovory-857401022.html
Кортеж председателя КНР покинул Кремль после переговоров с Путиным
Кортеж председателя КНР покинул Кремль после переговоров с Путиным - 08.05.2025, ПРАЙМ
Кортеж председателя КНР покинул Кремль после переговоров с Путиным
Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в общей сложности общение глав государств... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T17:41+0300
2025-05-08T17:41+0300
политика
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84013/83/840138362_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_9bdf3369b6e5762571225457e88b1e76.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в общей сложности общение глав государств продлилось более семи часов. Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в Россию. Ранее в четверг Кремле Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, сделали заявления для представителей СМИ, а также пообщались в неформальной обстановке. Кадры кортежа, покидающего кремлевскую резиденцию, были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
https://1prime.ru/20250508/sotrudnichestvo-857391839.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84013/83/840138362_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_02361a5ca7e3a1da594d2186a0c68d23.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, переговоры
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Владимир Путин, переговоры
17:41 08.05.2025
 
Кортеж председателя КНР покинул Кремль после переговоров с Путиным

Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль после семичасовых переговоров с Путиным

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкКортеж Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина
Кортеж Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в общей сложности общение глав государств продлилось более семи часов.
Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в Россию. Ранее в четверг Кремле Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, сделали заявления для представителей СМИ, а также пообщались в неформальной обстановке.
Кадры кортежа, покидающего кремлевскую резиденцию, были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудили перспективы развития сотрудничества
12:48
 
ПолитикаРОССИЯКИТАЙСи ЦзиньпинВладимир Путинпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала