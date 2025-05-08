https://1prime.ru/20250508/peregovory-857401022.html
Кортеж председателя КНР покинул Кремль после переговоров с Путиным
Кортеж председателя КНР покинул Кремль после переговоров с Путиным - 08.05.2025, ПРАЙМ
Кортеж председателя КНР покинул Кремль после переговоров с Путиным
Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в общей сложности общение глав государств... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T17:41+0300
2025-05-08T17:41+0300
2025-05-08T17:41+0300
политика
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84013/83/840138362_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_9bdf3369b6e5762571225457e88b1e76.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в общей сложности общение глав государств продлилось более семи часов. Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в Россию. Ранее в четверг Кремле Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, сделали заявления для представителей СМИ, а также пообщались в неформальной обстановке. Кадры кортежа, покидающего кремлевскую резиденцию, были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
https://1prime.ru/20250508/sotrudnichestvo-857391839.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84013/83/840138362_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_02361a5ca7e3a1da594d2186a0c68d23.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, переговоры
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Владимир Путин, переговоры
Кортеж председателя КНР покинул Кремль после переговоров с Путиным
Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль после семичасовых переговоров с Путиным
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в общей сложности общение глав государств продлилось более семи часов.
Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в Россию. Ранее в четверг Кремле Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, сделали заявления для представителей СМИ, а также пообщались в неформальной обстановке.
Кадры кортежа, покидающего кремлевскую резиденцию, были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
Путин и Си Цзиньпин обсудили перспективы развития сотрудничества