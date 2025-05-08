https://1prime.ru/20250508/peregovory-857401022.html

Кортеж председателя КНР покинул Кремль после переговоров с Путиным

Кортеж председателя КНР покинул Кремль после переговоров с Путиным - 08.05.2025, ПРАЙМ

Кортеж председателя КНР покинул Кремль после переговоров с Путиным

Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в общей сложности общение глав государств... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T17:41+0300

2025-05-08T17:41+0300

2025-05-08T17:41+0300

политика

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

переговоры

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в общей сложности общение глав государств продлилось более семи часов. Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в Россию. Ранее в четверг Кремле Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, сделали заявления для представителей СМИ, а также пообщались в неформальной обстановке. Кадры кортежа, покидающего кремлевскую резиденцию, были показаны в эфире телеканала "Россия 24".

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китай

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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, переговоры