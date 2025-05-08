https://1prime.ru/20250508/peremirie-857383156.html

Началось объявленное Путиным перемирие в дни 80-летия Победы

Началось объявленное Путиным перемирие в дни 80-летия Победы - 08.05.2025, ПРАЙМ

Началось объявленное Путиным перемирие в дни 80-летия Победы

Началось объявленное Верховным главнокомандующим ВС РФ президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Великой Победы. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T00:15+0300

2025-05-08T00:15+0300

2025-05-08T00:15+0300

общество

экономика

россия

рф

украина

москва

владимир путин

дмитрий песков

владимир зеленский

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857383156.jpg?1746652524

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Началось объявленное Верховным главнокомандующим ВС РФ президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Великой Победы. Россия, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщил Кремль 28 апреля со ссылкой на соответствующее решение Путина. Целью ранее предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни с 8 по 10 мая является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной, сказал ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по российским позициям или объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ, подчеркивал Песков. Предыдущее - пасхальное - перемирие режим Владимира Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.

рф

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, украина, москва, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, вс рф