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Песков прокомментировал переговоры Путина и Си Цзиньпина

Песков прокомментировал переговоры Путина и Си Цзиньпина - 08.05.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал переговоры Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают активный диалог в интересах народов обеих стран, сообщил пресс-секретарь главы... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T13:58+0300

2025-05-08T13:58+0300

2025-05-08T14:20+0300

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

китай

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают активный диалог в интересах народов обеих стран, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Наши лидеры продолжают глубокий и основательный диалог. Это является очень полезным для народов России и Китая. Наше двусторонние отношения затрагивают многие сферы: начиная от экономики и инвестиций, до гуманитарных аспектов", - сообщил Песков журналистам.Кроме того, пресс-секретарь отметил готовность России на дальнейшее развитие конструктивного диалога с Китаем, добавив, что для России Китай является очень важным партнером.Отвечая на вопрос, какая встреча Путина и Си Цзиньпина самая памятная, Песков ответил, что все встречи между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином являются в равной степени значимыми.Говоря о темах российско-китайских переговоров, Песков уточнил, что вопросы украинского урегулирования на переговорах Путина и Си Цзиньпина пока не обсуждались.Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры, они сделают совместные заявления для СМИ и пообщаются в неформальной обстановке за чаем.Председатель КНР также станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.

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россия, дмитрий песков, владимир путин, китай, си цзиньпин