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Песков прокомментировал переговоры Путина и Си Цзиньпина - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал переговоры Путина и Си Цзиньпина
Песков прокомментировал переговоры Путина и Си Цзиньпина - 08.05.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал переговоры Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают активный диалог в интересах народов обеих стран, сообщил пресс-секретарь главы... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T13:58+0300
2025-05-08T14:20+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают активный диалог в интересах народов обеих стран, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Наши лидеры продолжают глубокий и основательный диалог. Это является очень полезным для народов России и Китая. Наше двусторонние отношения затрагивают многие сферы: начиная от экономики и инвестиций, до гуманитарных аспектов", - сообщил Песков журналистам.Кроме того, пресс-секретарь отметил готовность России на дальнейшее развитие конструктивного диалога с Китаем, добавив, что для России Китай является очень важным партнером.Отвечая на вопрос, какая встреча Путина и Си Цзиньпина самая памятная, Песков ответил, что все встречи между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином являются в равной степени значимыми.Говоря о темах российско-китайских переговоров, Песков уточнил, что вопросы украинского урегулирования на переговорах Путина и Си Цзиньпина пока не обсуждались.Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры, они сделают совместные заявления для СМИ и пообщаются в неформальной обстановке за чаем.Председатель КНР также станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, китай, си цзиньпин
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, КИТАЙ, Си Цзиньпин
13:58 08.05.2025 (обновлено: 14:20 08.05.2025)
 
Песков прокомментировал переговоры Путина и Си Цзиньпина

Песков: Россия намерена продолжить развитие позитивного диалога с Китаем

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© POOL
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают активный диалог в интересах народов обеих стран, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Наши лидеры продолжают глубокий и основательный диалог. Это является очень полезным для народов России и Китая. Наше двусторонние отношения затрагивают многие сферы: начиная от экономики и инвестиций, до гуманитарных аспектов", - сообщил Песков журналистам.
Кроме того, пресс-секретарь отметил готовность России на дальнейшее развитие конструктивного диалога с Китаем, добавив, что для России Китай является очень важным партнером.
Отвечая на вопрос, какая встреча Путина и Си Цзиньпина самая памятная, Песков ответил, что все встречи между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином являются в равной степени значимыми.
Говоря о темах российско-китайских переговоров, Песков уточнил, что вопросы украинского урегулирования на переговорах Путина и Си Цзиньпина пока не обсуждались.
Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры, они сделают совместные заявления для СМИ и пообщаются в неформальной обстановке за чаем.
Председатель КНР также станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудили перспективы развития сотрудничества
12:48
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковВладимир ПутинКИТАЙСи Цзиньпин
 
 
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