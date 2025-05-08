Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первый турпоезд "В Корею" отправился из России в КНДР - 08.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250508/poezd-857397621.html
Первый турпоезд "В Корею" отправился из России в КНДР
Первый турпоезд "В Корею" отправился из России в КНДР - 08.05.2025, ПРАЙМ
Первый турпоезд "В Корею" отправился из России в КНДР
Первый туристический поезд "В Корею" отправился в четверг из России в КНДР, его запуск приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РЖД. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T15:18+0300
2025-05-08T15:18+0300
туризм
кндр
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/76514/65/765146517_0:67:1300:798_1920x0_80_0_0_cc4424be2ea630e3b900fb01313355e7.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Первый туристический поезд "В Корею" отправился в четверг из России в КНДР, его запуск приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РЖД. "Сегодня в первый рейс отправился туристический поезд из Владивостока в Расон (КНДР). На его борту около 100 путешественников. Запуск поезда приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Чтобы почтить память героев, погибших во время боевых действий на корейской территории, программой тура предусмотрено посещение исторических монументов, посвящённых подвигу советских воинов, которые помогли освободить страну от японского милитаризма, указывают в РЖД. Программой пятидневной поездки запланировано посетить города: Расон, расположенный на берегу Восточного моря и известный своими живописными пляжами, Кёнсон, где расположены лесопитомник с редкими растениями и термальные источники, Чондин, где можно подняться на сопку Комальсан, откуда открывается красивейший вид на город и порт, а также побывать в Музее провинции. Из Владивостока туристы отправились в комфортабельных купейных вагонах РЖД. На станции Туманган они пересядут в вагоны поезда корейских железных дорог, а в Расоне – в автобусы.
https://1prime.ru/20230724/841165702.html
кндр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76514/65/765146517_74:0:1227:865_1920x0_80_0_0_12368d44d89ba35b27a0e0f852e4ba67.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, кндр, ржд
Туризм, КНДР, РЖД
15:18 08.05.2025
 
Первый турпоезд "В Корею" отправился из России в КНДР

Первый туристический поезд "В Корею" отправился из России в КНДР

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Первый туристический поезд "В Корею" отправился в четверг из России в КНДР, его запуск приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РЖД.
"Сегодня в первый рейс отправился туристический поезд из Владивостока в Расон (КНДР). На его борту около 100 путешественников. Запуск поезда приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Чтобы почтить память героев, погибших во время боевых действий на корейской территории, программой тура предусмотрено посещение исторических монументов, посвящённых подвигу советских воинов, которые помогли освободить страну от японского милитаризма, указывают в РЖД.
Пхеньян - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2023
Приморье может стать транзитным пунктом для туризма в КНДР
24 июля 2023, 06:37
Программой пятидневной поездки запланировано посетить города: Расон, расположенный на берегу Восточного моря и известный своими живописными пляжами, Кёнсон, где расположены лесопитомник с редкими растениями и термальные источники, Чондин, где можно подняться на сопку Комальсан, откуда открывается красивейший вид на город и порт, а также побывать в Музее провинции.
Из Владивостока туристы отправились в комфортабельных купейных вагонах РЖД. На станции Туманган они пересядут в вагоны поезда корейских железных дорог, а в Расоне – в автобусы.
 
ТуризмКНДРРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала