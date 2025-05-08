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Первый турпоезд "В Корею" отправился из России в КНДР

Первый турпоезд "В Корею" отправился из России в КНДР - 08.05.2025, ПРАЙМ

Первый турпоезд "В Корею" отправился из России в КНДР

Первый туристический поезд "В Корею" отправился в четверг из России в КНДР, его запуск приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РЖД. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T15:18+0300

2025-05-08T15:18+0300

2025-05-08T15:18+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Первый туристический поезд "В Корею" отправился в четверг из России в КНДР, его запуск приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РЖД. "Сегодня в первый рейс отправился туристический поезд из Владивостока в Расон (КНДР). На его борту около 100 путешественников. Запуск поезда приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Чтобы почтить память героев, погибших во время боевых действий на корейской территории, программой тура предусмотрено посещение исторических монументов, посвящённых подвигу советских воинов, которые помогли освободить страну от японского милитаризма, указывают в РЖД. Программой пятидневной поездки запланировано посетить города: Расон, расположенный на берегу Восточного моря и известный своими живописными пляжами, Кёнсон, где расположены лесопитомник с редкими растениями и термальные источники, Чондин, где можно подняться на сопку Комальсан, откуда открывается красивейший вид на город и порт, а также побывать в Музее провинции. Из Владивостока туристы отправились в комфортабельных купейных вагонах РЖД. На станции Туманган они пересядут в вагоны поезда корейских железных дорог, а в Расоне – в автобусы.

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