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ЕC угрожает ввести пошлины против товаров из США на сумму 95 млрд евро
ЕC угрожает ввести пошлины против товаров из США на сумму 95 млрд евро - 08.05.2025, ПРАЙМ
ЕC угрожает ввести пошлины против товаров из США на сумму 95 млрд евро
Евросоюз, в случае провала торговых переговоров с США, может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро, говорится в заявлении... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T15:57+0300
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2025-05-08T15:58+0300
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - ПРАЙМ. Евросоюз, в случае провала торговых переговоров с США, может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро, говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном в четверг. "Еврокомиссия начала публичные консультации по товарам, которые могут стать предметом контрмер со стороны ЕС, если переговоры между ЕС и США не приведут к взаимовыгодному результату и отмене американских пошлин. Обсуждаемый список затрагивает товары из США на сумму в 95 миллиардов евро. Он охватывает широкий список промышленных и сельхозтоваров", - говорится в документе. Также сообщается, что ЕС намерен инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации в связи с пошлинами США, для чего будет направлен официальный запрос на проведение соответствующих консультаций. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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мировая экономика, сша, ес, пошлины
Экономика, Мировая экономика, США, ЕС, пошлины
ЕC угрожает ввести пошлины против товаров из США на сумму 95 млрд евро
ЕC в случае провала переговоров введет пошлины против товаров из США на 95 млрд евро
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - ПРАЙМ. Евросоюз, в случае провала торговых переговоров с США, может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро, говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном в четверг.
"Еврокомиссия начала публичные консультации по товарам, которые могут стать предметом контрмер со стороны ЕС, если переговоры между ЕС и США не приведут к взаимовыгодному результату и отмене американских пошлин. Обсуждаемый список затрагивает товары из США на сумму в 95 миллиардов евро. Он охватывает широкий список промышленных и сельхозтоваров", - говорится в документе.
Также сообщается, что ЕС намерен инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации в связи с пошлинами США, для чего будет направлен официальный запрос на проведение соответствующих консультаций.
Евросоюз хочет инициировать разбирательство в ВТО из-за пошлин США
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.