https://1prime.ru/20250508/poshliny-857398202.html

ЕC угрожает ввести пошлины против товаров из США на сумму 95 млрд евро

ЕC угрожает ввести пошлины против товаров из США на сумму 95 млрд евро - 08.05.2025, ПРАЙМ

ЕC угрожает ввести пошлины против товаров из США на сумму 95 млрд евро

Евросоюз, в случае провала торговых переговоров с США, может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро, говорится в заявлении... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T15:57+0300

2025-05-08T15:57+0300

2025-05-08T15:58+0300

экономика

мировая экономика

сша

ес

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 мая - ПРАЙМ. Евросоюз, в случае провала торговых переговоров с США, может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро, говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном в четверг. "Еврокомиссия начала публичные консультации по товарам, которые могут стать предметом контрмер со стороны ЕС, если переговоры между ЕС и США не приведут к взаимовыгодному результату и отмене американских пошлин. Обсуждаемый список затрагивает товары из США на сумму в 95 миллиардов евро. Он охватывает широкий список промышленных и сельхозтоваров", - говорится в документе. Также сообщается, что ЕС намерен инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации в связи с пошлинами США, для чего будет направлен официальный запрос на проведение соответствующих консультаций. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://1prime.ru/20250508/vto-857397798.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, ес, пошлины