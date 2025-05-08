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Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами

Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами - 08.05.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами

Управление автомобилем с просроченными правами является нарушением закона. За это грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, рассказал агентству "Прайм" автоюрист... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T03:03+0300

2025-05-08T03:03+0300

2025-05-08T03:03+0300

права

водительские права

общество

россия

гибдд

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Управление автомобилем с просроченными правами является нарушением закона. За это грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, рассказал агентству "Прайм" автоюрист Лев Воропаев.Он пояснил, что ранее права, срок действия которых истекал в 2022 году, автоматически разово продлевались на три года. Если трехлетний срок закончился, их необходимо заменить.Например, если на водительских правах указан срок действия до 1 июня 2022 года, они автоматически продлеваются до 1 июня 2025 года, а после будут считаться просроченными."Управление транспортным средством с недействительным водительским удостоверением обернется для водителей штрафом от 5 до 15 тысяч рублей", - предупредил эксперт.Для замены прав нужно подать заявление на Госуслугах, в ГИБДД или офисе МФЦ.Если же на самих водительских правах прямо отмечено, что срок их действия заканчивается в один из месяцев 2025 года, то они будут автоматически продлены на три года. То есть менять их придется только в 2028 году.

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права, водительские права, общество , россия, гибдд