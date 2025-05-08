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Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами
Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами - 08.05.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами
Управление автомобилем с просроченными правами является нарушением закона. За это грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, рассказал агентству "Прайм" автоюрист... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T03:03+0300
2025-05-08T03:03+0300
2025-05-08T03:03+0300
права
водительские права
общество
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гибдд
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Управление автомобилем с просроченными правами является нарушением закона. За это грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, рассказал агентству "Прайм" автоюрист Лев Воропаев.Он пояснил, что ранее права, срок действия которых истекал в 2022 году, автоматически разово продлевались на три года. Если трехлетний срок закончился, их необходимо заменить.Например, если на водительских правах указан срок действия до 1 июня 2022 года, они автоматически продлеваются до 1 июня 2025 года, а после будут считаться просроченными."Управление транспортным средством с недействительным водительским удостоверением обернется для водителей штрафом от 5 до 15 тысяч рублей", - предупредил эксперт.Для замены прав нужно подать заявление на Госуслугах, в ГИБДД или офисе МФЦ.Если же на самих водительских правах прямо отмечено, что срок их действия заканчивается в один из месяцев 2025 года, то они будут автоматически продлены на три года. То есть менять их придется только в 2028 году.
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права, водительские права, общество , россия, гибдд
Права, водительские права, Общество , РОССИЯ, ГИБДД
Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами
Юрист Воропаев: за езду с просроченными правами грозит штраф до 15 тысяч рублей
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Управление автомобилем с просроченными правами является нарушением закона. За это грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, рассказал агентству "Прайм" автоюрист Лев Воропаев.
Он пояснил, что ранее права, срок действия которых истекал в 2022 году, автоматически разово продлевались на три года. Если трехлетний срок закончился, их необходимо заменить.
Действие некоторых водительских прав продлят на три года
Например, если на водительских правах указан срок действия до 1 июня 2022 года, они автоматически продлеваются до 1 июня 2025 года, а после будут считаться просроченными.
"Управление транспортным средством с недействительным водительским удостоверением обернется для водителей штрафом от 5 до 15 тысяч рублей", - предупредил эксперт.
Для замены прав нужно подать заявление на Госуслугах, в ГИБДД или офисе МФЦ.
Если же на самих водительских правах прямо отмечено, что срок их действия заканчивается в один из месяцев 2025 года, то они будут автоматически продлены на три года. То есть менять их придется только в 2028 году.