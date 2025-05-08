Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило план развития системы государственной статистики - 08.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250508/pravitelstvo-857389930.html
Правительство утвердило план развития системы государственной статистики
Правительство утвердило план развития системы государственной статистики - 08.05.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило план развития системы государственной статистики
Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года, сообщила в четверг... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T10:15+0300
2025-05-08T10:15+0300
россия
правительство рф
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/83586/37/835863777_0:70:3395:1979_1920x0_80_0_0_955b37468749e5635a0fde30bea2923c.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года, сообщила в четверг пресс-служба кабмина. "Правительство продолжает работу по совершенствованию системы статистических наблюдений – одного из главных инструментов оценки развития отраслей экономики, территорий, общества и страны в целом. Подписано распоряжение, утверждающее план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года", - говорится в сообщении. Всего в плане содержится более 50 различных мероприятий. Одна из важных задач - снижение отчётной нагрузки на бизнес. "В рамках оптимизации системы получения статданных к марту 2028 года для бизнеса планируется запустить сбор информации по перечням первичных статистических показателей, то есть государство будет однократно получать данные от респондентов во время проведения федеральных статистических наблюдений. Таким образом, предпринимателям больше не придётся предоставлять одинаковые отчёты в разные государственные структуры", - указано в сообщении. Кроме того, снижение отчетной нагрузки также будет осуществляться за счет использования административных данных, уже имеющихся у различных органов власти. Поэтому план мероприятий предусматривает создание перечня источников административных данных, которые будут востребованы при формировании официальной статистической информации. Также в 2028 году для предприятий малого бизнеса начнет действовать система мониторинга отчетной нагрузки, а через год аналогичная система заработает для средних и крупных предприятий. Помимо прочего, план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики предполагает запуск новых учебных программ и создание корпоративного университета для специалистов Росстата. В правительстве напомнили, что Стратегия развития системы госстатистики до 2030 года была утверждена в декабре прошлого года.
https://1prime.ru/20250506/siluanov-857332726.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83586/37/835863777_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_7f3b1aa9c7b5f64a9b44946880a5416a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, правительство рф, росстат
РОССИЯ, Правительство РФ, Росстат
10:15 08.05.2025
 
Правительство утвердило план развития системы государственной статистики

Правительство утвердило план развития системы госстата и Росстата до 2030 года

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.
"Правительство продолжает работу по совершенствованию системы статистических наблюдений – одного из главных инструментов оценки развития отраслей экономики, территорий, общества и страны в целом. Подписано распоряжение, утверждающее план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года", - говорится в сообщении.
Всего в плане содержится более 50 различных мероприятий. Одна из важных задач - снижение отчётной нагрузки на бизнес.
"В рамках оптимизации системы получения статданных к марту 2028 года для бизнеса планируется запустить сбор информации по перечням первичных статистических показателей, то есть государство будет однократно получать данные от респондентов во время проведения федеральных статистических наблюдений. Таким образом, предпринимателям больше не придётся предоставлять одинаковые отчёты в разные государственные структуры", - указано в сообщении.
Кроме того, снижение отчетной нагрузки также будет осуществляться за счет использования административных данных, уже имеющихся у различных органов власти. Поэтому план мероприятий предусматривает создание перечня источников административных данных, которые будут востребованы при формировании официальной статистической информации.
Также в 2028 году для предприятий малого бизнеса начнет действовать система мониторинга отчетной нагрузки, а через год аналогичная система заработает для средних и крупных предприятий.
Помимо прочего, план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики предполагает запуск новых учебных программ и создание корпоративного университета для специалистов Росстата.
В правительстве напомнили, что Стратегия развития системы госстатистики до 2030 года была утверждена в декабре прошлого года.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Силуанов: обсуждение вопросов по приватизации в правительстве идет сложно
6 мая, 19:35
 
РОССИЯПравительство РФРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала