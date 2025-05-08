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Правительство утвердило план развития системы государственной статистики
Правительство утвердило план развития системы государственной статистики - 08.05.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило план развития системы государственной статистики
Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года, сообщила в четверг... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T10:15+0300
2025-05-08T10:15+0300
2025-05-08T10:15+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года, сообщила в четверг пресс-служба кабмина. "Правительство продолжает работу по совершенствованию системы статистических наблюдений – одного из главных инструментов оценки развития отраслей экономики, территорий, общества и страны в целом. Подписано распоряжение, утверждающее план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года", - говорится в сообщении. Всего в плане содержится более 50 различных мероприятий. Одна из важных задач - снижение отчётной нагрузки на бизнес. "В рамках оптимизации системы получения статданных к марту 2028 года для бизнеса планируется запустить сбор информации по перечням первичных статистических показателей, то есть государство будет однократно получать данные от респондентов во время проведения федеральных статистических наблюдений. Таким образом, предпринимателям больше не придётся предоставлять одинаковые отчёты в разные государственные структуры", - указано в сообщении. Кроме того, снижение отчетной нагрузки также будет осуществляться за счет использования административных данных, уже имеющихся у различных органов власти. Поэтому план мероприятий предусматривает создание перечня источников административных данных, которые будут востребованы при формировании официальной статистической информации. Также в 2028 году для предприятий малого бизнеса начнет действовать система мониторинга отчетной нагрузки, а через год аналогичная система заработает для средних и крупных предприятий. Помимо прочего, план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики предполагает запуск новых учебных программ и создание корпоративного университета для специалистов Росстата. В правительстве напомнили, что Стратегия развития системы госстатистики до 2030 года была утверждена в декабре прошлого года.
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россия, правительство рф, росстат
РОССИЯ, Правительство РФ, Росстат
Правительство утвердило план развития системы государственной статистики
Правительство утвердило план развития системы госстата и Росстата до 2030 года
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.
"Правительство продолжает работу по совершенствованию системы статистических наблюдений – одного из главных инструментов оценки развития отраслей экономики, территорий, общества и страны в целом. Подписано распоряжение, утверждающее план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года", - говорится в сообщении.
Всего в плане содержится более 50 различных мероприятий. Одна из важных задач - снижение отчётной нагрузки на бизнес.
"В рамках оптимизации системы получения статданных к марту 2028 года для бизнеса планируется запустить сбор информации по перечням первичных статистических показателей, то есть государство будет однократно получать данные от респондентов во время проведения федеральных статистических наблюдений. Таким образом, предпринимателям больше не придётся предоставлять одинаковые отчёты в разные государственные структуры", - указано в сообщении.
Кроме того, снижение отчетной нагрузки также будет осуществляться за счет использования административных данных, уже имеющихся у различных органов власти. Поэтому план мероприятий предусматривает создание перечня источников административных данных, которые будут востребованы при формировании официальной статистической информации.
Также в 2028 году для предприятий малого бизнеса начнет действовать система мониторинга отчетной нагрузки, а через год аналогичная система заработает для средних и крупных предприятий.
Помимо прочего, план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики предполагает запуск новых учебных программ и создание корпоративного университета для специалистов Росстата.
В правительстве напомнили, что Стратегия развития системы госстатистики до 2030 года была утверждена в декабре прошлого года.
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