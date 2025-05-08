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Новым папой Римским избран американский кардинал Прево - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Новым папой Римским избран американский кардинал Прево
Новым папой Римским избран американский кардинал Прево - 08.05.2025, ПРАЙМ
Новым папой Римским избран американский кардинал Прево
Новым папой Римским избран американский кардинал, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T20:33+0300
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ватикан
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ВАТИКАН, 8 мая - ПРАЙМ. Новым папой Римским избран американский кардинал, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево. Новый папа Римский принял имя Лев XIV. Он стал первым в истории понтификом из Соединенных Штатов. Его имя объявил кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти. С балкона собора святого Петра он по традиции произнес знаменитую латинскую формулу Habemus papam ("У нас есть Папа"). Конклав кардиналов избрал понтифика вечером в четверг, на второй день заседания конклава, в четвертом туре голосования.Новый папа Римский Лев XIV, появившись перед верующими впервые после избрания, обратился с пожеланием мира и призвал их строить мосты диалога."Мир вам всем! Дорогие братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за стадо Божье. Я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в ваши сердца и достигло ваших семей, всех людей, где бы они ни были, всех народов, всей земли. Мир вам!", - сказал новый понтифик."Помогите нам построить мосты диалога, соединившись всем вместе, чтобы стать одним народом в мире навсегда", - добавил Лев XIV.
https://1prime.ru/20250508/papa-857403487.html
ватикан
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ватикан
ВАТИКАН
20:33 08.05.2025 (обновлено: 20:53 08.05.2025)
 
Новым папой Римским избран американский кардинал Прево

Американский кардинал Прево избран 267-м папой Римским

© fotolia.com / MasterLu#Рим
#Рим - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© fotolia.com / MasterLu
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ВАТИКАН, 8 мая - ПРАЙМ. Новым папой Римским избран американский кардинал, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево.
Новый папа Римский принял имя Лев XIV. Он стал первым в истории понтификом из Соединенных Штатов.
Его имя объявил кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти. С балкона собора святого Петра он по традиции произнес знаменитую латинскую формулу Habemus papam ("У нас есть Папа").
Конклав кардиналов избрал понтифика вечером в четверг, на второй день заседания конклава, в четвертом туре голосования.
Россия и Ватикан договорились повысить уровень дипломатических отношений до уровня посольств
Избран новый папа Римский
19:12
Новый папа Римский Лев XIV, появившись перед верующими впервые после избрания, обратился с пожеланием мира и призвал их строить мосты диалога.
"Мир вам всем! Дорогие братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за стадо Божье. Я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в ваши сердца и достигло ваших семей, всех людей, где бы они ни были, всех народов, всей земли. Мир вам!", - сказал новый понтифик.
"Помогите нам построить мосты диалога, соединившись всем вместе, чтобы стать одним народом в мире навсегда", - добавил Лев XIV.
 
ВАТИКАН
 
 
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