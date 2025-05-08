https://1prime.ru/20250508/professii-857385663.html
Названы профессии с самыми высокими зарплатами
Названы профессии с самыми высокими зарплатами - 08.05.2025, ПРАЙМ
Названы профессии с самыми высокими зарплатами
Наиболее высокие зарплаты среди работников инженерных и технических специальностей в прошлом году были у геологов, проходчиков в горнодобывающей отрасли и... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T02:31+0300
2025-05-08T02:31+0300
2025-05-08T02:31+0300
промышленность
экономика
бурятия
башкирия
челябинская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857385663.jpg?1746660680
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Наиболее высокие зарплаты среди работников инженерных и технических специальностей в прошлом году были у геологов, проходчиков в горнодобывающей отрасли и специалистов нефтяной и газовой промышленности, свидетельствуют данные исследования сервиса "Профилум", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Профессиональные группы с наиболее высокой средней заработной платой среди инженерных и технических профессий в 2024 году: геолог - средняя заработная плата 112 тысяч рублей; специалист горнодобывающей отрасли - средняя заработная плата 108 тысяч рублей, наибольшую заработную плату получает проходчик (149 тысяч рублей); специалист нефтяной и газовой промышленности – 106 тысяч рублей", - говорится в исследовании.
По данным сервиса, наибольший рост зарплат среди инженеров и технических специалистов отмечается в Бурятии и Башкирии - на 18%, а также в Новосибирской, Кемеровской и Челябинской областях — на 17%.
В целом профессии в промышленности, строительстве, машиностроении, энергетике и смежных сферах составили в прошлом году 17% от числа всех опубликованных вакансий, это больше на 3% в сравнении с 2023 годом. Средняя зарплата в этих сферах выше среднерыночной на 15%.
Для исследования проанализировали 3,8 миллиона вакансий, размещенных на цифровых сервисах по поиску работы в 2023–2024 годах, и 364,3 тысячи новых предложений за первый квартал этого года.
бурятия
башкирия
челябинская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, бурятия, башкирия, челябинская область
Промышленность, Экономика, Бурятия, БАШКИРИЯ, Челябинская область
Названы профессии с самыми высокими зарплатами
"Профилум": самые высокие зарплаты в 2024 году были у геологов и проходчиков
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Наиболее высокие зарплаты среди работников инженерных и технических специальностей в прошлом году были у геологов, проходчиков в горнодобывающей отрасли и специалистов нефтяной и газовой промышленности, свидетельствуют данные исследования сервиса "Профилум", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Профессиональные группы с наиболее высокой средней заработной платой среди инженерных и технических профессий в 2024 году: геолог - средняя заработная плата 112 тысяч рублей; специалист горнодобывающей отрасли - средняя заработная плата 108 тысяч рублей, наибольшую заработную плату получает проходчик (149 тысяч рублей); специалист нефтяной и газовой промышленности – 106 тысяч рублей", - говорится в исследовании.
По данным сервиса, наибольший рост зарплат среди инженеров и технических специалистов отмечается в Бурятии и Башкирии - на 18%, а также в Новосибирской, Кемеровской и Челябинской областях — на 17%.
В целом профессии в промышленности, строительстве, машиностроении, энергетике и смежных сферах составили в прошлом году 17% от числа всех опубликованных вакансий, это больше на 3% в сравнении с 2023 годом. Средняя зарплата в этих сферах выше среднерыночной на 15%.
Для исследования проанализировали 3,8 миллиона вакансий, размещенных на цифровых сервисах по поиску работы в 2023–2024 годах, и 364,3 тысячи новых предложений за первый квартал этого года.